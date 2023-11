Dibu Martínez: “En la Bombonera será especial”

Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero del seleccionado argentino de fútbol recientemente considerado el mejor del mundo en su puesto, palpitó el partido de mañana contra Uruguay, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y lo consideró “especial” porque será su primer juego en la Bombonera.

“Será especial para mí jugar en la Bombonera porque nunca jugué ahí. Va a ser mi primer partido en la Selección. Nunca jugué con el público argentino en ese estadio”, señaló “Dibu” Martínez en un video difundido por la cuenta oficial de Argentina en la red social X.

En la previa, “Dibu” también habló de Uruguay, dirigido por el rosarino Marcelo Bielsa, que buscará cortar la racha del campeón del mundo que lidera con puntaje ideal (12) las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

“Siempre son jodidos los partidos con Uruguay, son duros. Ahora tienen un gran técnico, pero siempre nos enfocamos en nosotros. Si jugamos como lo hacemos siempre, con alma y juego, nos irá bien”, indicó el arquero de Aston Villa de Inglaterra.

“Hay que dar todo en cada pelota. Se gana con hambre de dar todo en cada pelota, con el juego que quiere el entrenador, juegue quien juegue. Tirarse de cabeza cuando haga falta y jugar”, agregó el marplatense surgido en Independiente de Avellaneda, y además con pasado en el Arsenal de Inglaterra.

Argentina, que el lunes comenzó a entrenarse con miras a la inminente doble fecha de Eliminatorias, mañana enfrentará a Uruguay, en la cancha de Boca, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, desde las 21:00, y el martes siguiente completará la serie de presentaciones en el año como visitante de Brasil, en el Maracaná de Río de Janeiro.

“Dibu” Martínez fue uno de los jugadores convocados por Lionel Scaloni que llegó este lunes al país para sumarse a la Selección argentina, y fiel a su costumbre, se mostró agradecido con los hinchas que lo fueron a esperar al aeropuerto internacional de Ezeiza, y se sacó decenas de fotos mientras saludaba y firmaba autógrafos.

El arquero que se consagró como ídolo en el pasado Mundial de Qatar 2022, que ganó Argentina con Lionel Messi como abanderado y el arquero como uno de los jugadores más destacados, aterrizó en Ezeiza cerca del mediodía luego de volar desde Inglaterra y, antes de partir hacia el predio de la AFA, se acercó hasta las rejas perimetrales del predio para saludar a los fanáticos.

En esas circunstancias, firmó camisetas, agarró uno a uno los celulares para sacarse selfies y agradeció el cariño que le brindaron. Una constante desde que se convirtió en uno de los preferidos del público, y buscado hasta para estampar su firma utilizadas para tatuajes.

“Gracias por hacernos tan felices”, le dijo un hincha. Y otra agregó: “Sos un genio, te amamos”. Estos mensajes de agradecimiento dejaron casi sin palabras a “Dibu”, que sólo sonrío y siguió saludando.

Damián Emiliano Martínez fue declarado “personalidad destacada del deporte” por el Senado de la Provincia de Buenos Aires por su actuación en el Mundial de Qatar 2022.

El actual arquero del Aston Villa de Inglaterra, en lo que va de 2023, logró ganar el Premio The Best FIFA como “mejor portero del mundo” y el trofeo Lev Yashin, que distingue al mejor del año. También con la Selección alcanzó los 712 minutos sin goles y se convirtió en el arquero con mejor marca de imbatibilidad en el representativo albiceleste, superando a Germán “Mono” Burgos, con la valla invicta por 606 minutos.

“Dibu” fue homenajeado justamente el pasado fin de semana en Aston Villa, su club en la Premier League de Inglaterra, por su premio al mejor arquero del mundo en la previa de la victoria sobre Fulham por 3 a 1, correspondiente a la decimotercera fecha del certamen que lidera Manchester City.

Antes del inicio del partido, el arquero ingresó junto a su hijo Santi y ofrendó el premio Lev Yashin a los hinchas en el estadio Villa Park, que ganó en la última gala del Balón de Oro. Mientras era ovacionado, se desplegó una bandera en una de las cabeceras con la leyenda “The Best in the World” (El Mejor del Mundo).

