Buenos Aires Rojo Sangre: cita con el terror

Cuando el festival Buenos Aires Rojo Sangre comenzó hace 24 años, el cine fantástico y de terror era un espacio de nicho absoluto: pensado como un género menor, no llegaba a la cartelera, y con una internet en sus albores, los pocos cinéfilos del terror, desperdigados, intentaban reunirse casi en secreto, con el objetivo de compartir entre sí sus hallazgos. Una situación que ha cambiado profundamente en ese cuarto de siglo: realizadas con presupuestos bajos y con gran empuje en la taquilla gracias a los jóvenes, ahora cada semana llega una nueva película de terror a los cines.

Algo que “ratifica la idea que teníamos al inicio, cuando empezamos con el festival: hay un gran público que le gusta el cine fantástico, el cine de terror”, comenta Pablo Sapere, programador del BARS, antes del comienzo del festival que mostrará, desde mañana al 3 de diciembre, 80 películas en los porteños Multiplex Belgrano y el Centro Cultural San Martín.

Sapere resalta la otra certeza del BARS, ventana para proyectar la creciente producción de cine de género local: también sabían, explica, “que hay talentosos cineastas aqui que trabajan con el género. La misión del festival siempre fue esa, tratar de acercar ambas partes combatiendo los prejuicios. Uno de los más significativos era que el cine de terror era un género menor, y por lo tanto el cine nacional no debía dedicarle recursos. También que no podía haber buen cine de terror nacional. El cambio tuvo que ver con la lucha de los realizadores por proponer un cambio en esas lógicas, algo que pudiera romper los preconceptos. Fue un trabajo de hormiga, para eso basta pensar que esta edicion se cumplen 20 años del primer corto que pasamos de Demian Rugna”.

Rugna, claro, es el director de “Cuando la maldad acecha”, que tras convertirse en la primera película latina en ganar el prestigioso festival de cine fantástico de Sitges, el más importante del mundo para el cine de género, se estrenó en casi 700 salas en Estados Unidos, antes de llegar a Argentina para convertirse en la película de terror más vista de la historia del cine nacional.

Para Rugna, dice Sapere, “fueron dos décadas de lucha. Hay otros que llevan aun más tiempo. El BARS fue un testigo priviliegiado de esa pelea, ya que durante mucho tiempo fue el único lugar que le dio abrigo a estos directores”. Este BARS presentará una retrospectiva del cine de Rugna.“Durante muchos años estuvimos esperando ‘nuestro Alex de la Iglesia’: el cine de género en España era algo menor y despreciado en esa cinematografía, y en los 90 ‘El dia de la bestia’ rompió los prejuicios de los productores, de la crítica, del publico, y varias décadas después el cine de género ibérico es muy significativo a nivel mundial”, comenta el programador, que confía que la nueva película de Rugna “sea nuestro ‘El dia la bestia’ en el sentido de terminar de romper el ultimo prejuicio que faltaba, el del público. Y que eso le abra la puerta a un montón de otros talentosos realizadores que están en las gateras”.

Varias de las películas de otros talentos nacionales se verán en las competencias argentina, iberoamericana e internacional del BARS: en esta última, la más importante, se proyectarán“Mar.ia” (Gabriel Grieco, Nic Loreti) y “Lava 2 - El nuevo Show del Narciso” (Ayar Blasco).

Habrá además un foco en oriente lejano, y se verá en carácter de pre-estreno “Viernes negro”, nueva apuesta al slasher del estadounidense Eli Roth. Entre las actividades especiales, se realizará la proyección de “El hombre de mimbre”, clásico del cine de horror británico, en el cementerio del barrio de Chacarita.

- ¿Cómo es hacer un festival de cine de terror cuando la realidad es también de terror, y quizás hasta supera a la ficción?

- Frente a una película de terror uno asume un “contrato de lectura”. Sabemos que el realizador va usar su imaginación y todos los recursos técnicos disponibles para conmovernos. De nuestra parte, suspendemos nuestra incredulidad y nos creemos el cuento. La regla implicita es que sabemos que todo es un juego, que ese actor -el cual acaba de ser decapitado- aun anda disfrutando de la vida con la cabeza sobre sus hombros. El horror real -el de las guerras, el asalto callejero, la violencia de género, etc.- hoy aparece filmado en los noticieros, pero parte de una premisa absolutamente contraria (realmente hay gente sufriendo) que dudosamente sea disfrutada por los fans del cine de género ya que rompe aquel contrato. Si hay teóricos, como Román Gubern, que sugieren que el cine de terror lo que nos permite es enfrentar distintos miedos en la situación controlada de una sala de cine y que eso seria una especie de vacuna que nos permitiría generar algo parecido a anticuerpos contra aquellos otros miedos, esos que vemos en los noticieros. El cine de teror no nos va proteger de los terrores cotidianos, pero tal vez -¡si Jamie Lee Curtis pudo hacerlo en Halloween, porque no nosotros!- nos de el valor para enfrentarlos.

- ¿Cómo ha sido programar este BARS en medio del contexto inflacionario?

- En cuanto a la programacion no significó demasiado cambio, pero si a nivel organizativo. Tenemos un presupuesto muy limitado que nos lleva a calcular todos los gastos al milimetro. Y cuando vas a pagar algo, el precio ya es otro. Pero, en fin, es lo que nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana.

- En el afiche, aparece una motosierra, característica desde ya del cine de terror. En términos de la coyuntura local, ¿es una coincidencia?

- Para el afiche le damos total libertad creativa al talentoso Flavio Greco Paglia, el ilustrador que hace 10 años hace la imagen anual del festival y que siempre encara una temática diferente. Por ejemplo, el año pasado tuvo que ver con el cambio climático. A fines del año pasado nos hizo la propuesta de un futuro distópico, con una policia ultrarepresiva y robots gigantes. El chiste fue proponer poner algo parecido a un “policia de Larreta” ya que, hace un año, se pronosticaba que a esta altura el tipo iba a ser el presidente electo. El pronóstico estaba totalmente errado. El tema del robot gigante con la motosierra cortando gente estaba en el boceto desde antes de las PASO.

- Si tuvieras que seleccionar cinco películas de las 80 que se verán en el BARS, esas que el público no puede perderse, ¿cuáles serían?

- Este año hay varias películas para destacar. La mesita del comedor es un film asfixiante, pocas peliculas logran transmitir tanta angustia como esa producción española. The Roundup: no way out es una espectacular producción coreana, repleta de acción y humor. Hundreds of Beavers es un divertidisimo film casi silente, homenaje a Buster keaton y a los Looney Tunes. Por su parte la británica The Moor es una muy valiosa aproximacion al folk horror. Viernes Negro es la vuelta al terror de Eli Roth, uno de los grandes film de género del año. Pero, en lo personal, la que no me quiero perder de ver en una sala es The Primevals. Una pelicula perdida durante décadas y con un hermoso trabajo de animación stop motion. Un viaje a los Sábados de Super Acción de los ´80.