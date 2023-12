Confirman dos casos de chikungunya en Tucumán después de casi 10 años

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán informó hoy que se registraron dos casos de chikungunya, una enfermedad trasmitida por mosquitos de la que no había antecedentes desde hace casi 10 años en la provincia.



"Uno de los pacientes, de 45 años, es tucumano y estuvo recientemente de viaje en la provincia de Chaco, consultó al sistema de Salud porque presentaba fiebre alta y dolor de cuerpo, por lo que se le realizaron estudios en los que se descartó que sea dengue y arrojó anticuerpos positivos de chikungunya", señaló el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz.



El otro paciente es oriundo de Corrientes y vino a Tucumán por unos días. También tenía síntomas como fiebre, dolor de cuerpo y de cabeza, y ante la sospecha, se hizo un laboratorio y dio positivo para chikungunya, agregó el funcionario.



"Queremos alertar a la población sobre los cuidados, sobre todo a aquellos que viajan al norte del país o a Paraguay, Bolivia o Brasil", señaló Medina Ruiz.



En ese sentido, pidió a los viajantes que "si tienen síntomas, cuando regresan a la provincia, deben hacer una consulta rápida y tienen que tomar la precaución de usar repelente".



El titular de la cartera de Salud explicó "seguramente tendremos casos importados durante el verano, pero debemos trabajar para evitar que haya autóctonos, y eso se logra con una búsqueda activa, una consulta rápida"



Además, enfatizó en la importancia del "control de foco si ya tenemos un paciente sospechoso, realizando descacharreo y eliminando los mosquitos adultos en el domicilio y 200 metros alrededor".



Los síntomas de la enfermedad son fiebre, dolor detrás de los ojos y de cabeza, dolor muscular y de articulaciones intenso, náuseas y vómitos y cansancio intenso, "ante estos síntomas, es importante no te automedicarse, se debe consultar rápidamente con un médico para que te indique la medicación adecuada", indicó el ministro.



Por último, sostuvo "que los hospitales de Tucumán se encuentran abastecidos con los insumos necesarios para hacer frente a esta enfermedad", de la que no había antecedentes desde hace casi 10 años en la provincia.