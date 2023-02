La madre de Tini, picante, contra Berardi: "Un juez llamado tiempo pone a todos en su lugar"

Estefi Berardi, en “LAM”, se hizo varios enemigos: uno de ellos, por la cantidad de cosas que dijo sobre su hija, en relación a su romance con Rodrigo De Paul, es la madre de Tini Stoessel, Mariana Muzlera. Y ahora, que la que está en el ojo de la tormenta mediática es la propia panelista, por su affaire con Fede Bal, fue la mamá de la cantante la que le mandó una para que guarde y tenga.

“Un juez llamado tiempo pone a todos en su lugar”, fue el mensaje que Muzlera, que es amiga de Yanina Latorre, le dedicó a Berardi, quien, días atrás, dio una versión muy fuerte sobre Tini: “El dato que yo tengo viene del lado de él. Sé que a ella no le interesa compartir con los chiquitos, eso es lo que pasa, no puede llevar a los hijos con Tini y él, a Tini no le interesa compartir con ellos. Me han contado cosas horribles que no puedo ni contar, harían quedar muy mal a Tini”.