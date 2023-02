"Coti" y "Alfa" protagonizaron un duro cruce en el debate de Gran Hermano: "No me digas que soy una mentirosa"

Walter "Alfa" y Constanza, ex participantes ya afuera de la casa de Gran Hermano, discutieron en la edición del debate que se emite los viernes con la conducción de Roberto Funes Ugarte, quien está acompañado de varios ex jugadores como Gustavo Conti, Ximena Capristo, Diego Leonardi, entre otros.

En una "charla" cara a cara, "Coti" le hizo saber su pensamiento sobre él: "Te quiero decir una cosa: no quiero que me digas mas que soy una mentirosa, porque escuché lo que dijiste en otro programa. Yo no soy ninguna mentirosa", señaló.

En esta misma línea, remarcó: "No necesito mentir. Si hubiese necesitado mentir, me habría agarrado de eso en ese momento", comentó en relación al escándalo que protagonizaron ambos dentro de la casa, con "Alfa" como principal protagonista.

Por último, Walter no se quedó atrás y también le contestó: "Fue raro porque al otro día (de lo que pasó), viniste y me pediste disculpas. Me dijiste ‘me di cuenta que me usaron’”.