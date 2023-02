Controles pediátricos: en peligro por falta de médicos

Los controles en la etapa previa al inicio de las clases exponen otra vez un problema que no encuentra solución desde hace un largo tiempo: la falta de pediatras, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos. Uno de los casos emblemáticos es el hospital Sor María Ludovica, donde incluso por estos días cuentan con menos camas, según distintas fuentes consultadas.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertaron que conseguir un turno con un pediatra puede demandar más de 2 meses. La falta de médicos en esta especialidad es un problema nacional que tiene fuertes señales de alerta en algunas provincias, como la de Buenos Aires.

Según difundió la SAP, a fines de 2022 el 30 por ciento de los cargos para pediatría quedó sin cubrir en las residencias de los hospitales públicos de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una situación similar se dio en los hospitales públicos que están en nuestra ciudad, donde se cubrieron muy pocos cargos de residencia de los que se pusieron a disposición.

Esa situación generó una serie de medidas por parte del Ministerio de Salud bonaerense para alentar a los residentes a tomar cargos, pero tampoco dio resultados.

Por ejemplo, según contaron distintos profesionales del Hospital Sor María Ludovica, la situación preocupante no se modificó en el centro pediátrico de referencia provincial que está frente al Parque Saavedra. Aún más, por consenso entre jefes de salas, jefes de servicio, la dirección del hospital y el ministerio de Salud provincial se redujeron más de medio centenar de camas disponibles para los meses de enero y febrero.

Entienden que “con los sueldos que tienen 160.000 pesos de básico, los residentes eligen otras especialidades y no prefieren la pediatría”, indicó una profesional con amplia experiencia en el hospital Ludovica.

En las clínicas privadas la situación no es diferente. “Hay una importante falta de pediatras que se viene acentuando. Esto no es nuevo y seguramente por los controles preescolares la demanda sea mayor y se note más la falta de profesionales de esa especialidad”, indicaron fuentes de la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba).

En declaraciones periodísticas, el titular de la SAP, Pablo Moreno, dijo que “esta es una época de mucha actividad en consultorio porque no logramos convencer a los responsables de Educación que el control de los alumnos debería ser anual y en cualquier momento del año”.

“Transitamos una situación difícil que viene acrecentándose y que es la falta de pediatras. Los médicos jóvenes no quieren hacer pediatría por distintas razones, entre ellas porque hay una disminución de ingresos, un desprestigio y falta de reconocimiento, así como también un aumento de violencia en la relación médico-paciente, en este caso, de los padres de los pacientes”, agregó el profesional.

“Pensemos que un pediatra realiza entre seis a ocho años de carrera, más otros cuatro de especialidad y cuando se recibe, tiene pluriempleo, poco reconocimiento, malos salarios. En otros países, las carreras de medicina son un poco más cortas”, comentó Moreno.

En la SAP advierten que “en los próximos años, la falta de pediatras va a generar graves problemas en la salud pública para dar atención a la demanda. El año pasado tuvimos el 30 por ciento de vacantes sin cubrir. Esto va a generar graves problemas de salud pública. Hay que hacer algo antes de que el tema sea un problema institucional”, afirma.

Por otra parte, desde la SAP recuerdan que no son necesarios estudios complementarios para extender el apto físico, tal como solicitan algunos colegios, que piden electros, entre otros. Quien debería pedir esos estudios es el pediatra, si considera que el caso lo amerita. Lo que no debería ocurrir, dice Moreno, es que los padres soliciten al pediatra un certificado sin el control clínico, ya que justamente la relevancia del pedido de apto médico de los colegios apunta a garantizar que todos los chicos tengan al menos un control médico al año.

“Lo que debería cambiar es que no sea necesario exigirlo en marzo. Es imposible pretender que los pediatras puedan ver a todos sus pacientes en esos meses. Sería recomendable que en el momento del año que se haga ese control, los padres lo presenten ante la escuela, con una validez de un año”, agrega.

En las escuelas no sólo piden el calendario de vacunación completo, sino que también solicitan el certificado médico de los pediatras para que los alumnos puedan realizar clases de educación física y además estar informados sobre enfermedades crónicas y otros cuadros de salud que puedan tener cierta complejidad, de modo tal que puedan estar en alerta ante cualquier circunstancia que pueda desatarse a lo largo del ciclo lectivo.

“Entre enero y mitad de abril es una época de gran demanda para los pediatras por el inicio escolar y la necesidad de presentar el apto físico en las escuelas. Eso hace que los turnos escaseen. A su vez coincide con las vacaciones de los pediatras. Esto tiene muchos motivos. La realidad es que muchos colegios piden que el certificado tenga fecha de este año, cuando para nosotros se considera que tiene una validez anual, y podría presentarse en cualquier momento del año”, mencionan desde la SAP.

La demora es importante, se reconoce. Moreno, en distintas entrevistas indicó que “a los padres les pedimos que no se impacienten, no es algo que imponemos nosotros. Yo considero que un certificado de noviembre tiene validez. Hay colegios que lo aceptan y otros que no. Les recomiendo que se anticipen, sobre todo en los chicos que requieran algún estudio complementario. Que entiendan que la situación a nosotros también nos sobrepasa”.

Profesionales del sector remarcan que “como la demanda se concentra en un período muy corto de tiempo, es difícil que se pueda dar respuesta en menos de dos semanas. Esta exigencia no se funda en una racionalidad médica sino tiene motivaciones legales para deslindar responsabilidades. También es cierto que la progresiva disminución de pediatras que se observa en los últimos años puede aumentar el problema. La pediatría requiere una vocación muy particular. Las nuevas generaciones eligen otras especialidades, quizá porque la modalidad de atención en pediatría es más paciente, más pausada, con observaciones más detalladas para aquello que no se verbaliza y esto entra en tensión con aquellas características de lo que podría llamarse posmodernidad”.