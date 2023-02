Paritarias 2023: entre un techo del 60% a los acuerdos con revisión

Sin vueltas, los gremios se plantaron de cara a las negociaciones paritarias con un pedido concreto: quieren acuerdos cortos y sin techos que limiten las futuras discusiones. Dato no menor si se tiene en cuenta que la ministra de Trabajo Kelly Olmos, aseguró que las discusiones salariales no deben salirse del 60 por ciento que indica la pauta inflacionaria oficial. Pero los sindicalistas tienen otros planes, quieren que los salarios no corran desde atrás con la inflación por lo que entienden que la mejor manera de garantizarlo es a través de “negociaciones constantes”.

Desde los distintos gremios salieron a sentar está posición. Así lo hicieron desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), ente del que su secretaria general Sonia Alesso aseguró que quieren que haya un permanente monitoreo del salario y revisión. Momento más que oportuno para afirmaciones de esta índole ya que se encuentran de cara a una nueva negociación que comenzará el próximo jueves.

La CTERA, confederación que nuclea uno de los mayores colectivos de trabajadores con más de 400 mil afiliados, viene de firmar una paritaria anual del 114%, con cuatro revisiones a lo largo del año. Desde el gremio aseguraron que fueron estas distintas instancias de monitoreo lo que les permitió ganarle a la inflación, por lo que destacaron la necesidad de repetir esta revisión permanente. Además se opusieron de manera contundente a que se establezca un techo en las paritarias lo que van a discutir en el ámbito correspondiente con quien tengan que hacerlo.

En línea con el Gobierno

El planteo es que los salarios deben ganarle a la inflación y para eso las revisiones deben estar abiertas permanentemente. Pero del otro lado de la mesa pusieron el grito en el cielo: los empresarios no solo no quieren acceder al pedido del monitoreo constante sino que se agarraron de los dichos de la ministra de Trabajo para fijar el límite del 60 por ciento.

En contraposición ofrecieron poner este valor de referencia anual con solo dos revisiones, una por semestre, tal como se supo hacer periodos anteriores en los que la inflación no apremiaba como si lo hace ahora. El argumento de las cámaras empresariales para proponer esto es que este esquema junto a los programas de control de precios del Gobierno, podrían servir para disminuir las expectativas inflacionarias.

Lo cierto es que no les será fácil, los gremios están plantados y esta semana La Bancaria tendrá una audiencia, que tiene a todos expectantes. Es que el sindicato conducido por el diputado del Frente de Todos, Sergio Palazzo, es uno de los que mueve el perímetro de las negociaciones. El año pasado cerró un aumento del 94,1% pero aún le queda una revisión pendiente y tras finalizar enero sin llegar a un acuerdo con las entidades financieras, se declararon en estado de alerta y movilización.

Así lo informaron luego de la última audiencia cuando manifestaron que “la Asociación Bancaria entiende que esta actitud es una dilación más de las cámaras empresariales, que se niegan a reconocer el esfuerzo de las y los bancarios, priorizando únicamente en forma egoísta maximizar cada vez más sus ganancias”.

Ante este panorama y con las exigencias de los representantes de los trabajadores, los empresarios esgrimieron que el crecimiento no fue igual para todos las ramas industriales y que aún no se alcanzaron los niveles de producción de la prepandemia, al mismo tiempo señalaron que no encontraron una coincidencia en las proyecciones económicas para este año de los distintos sectores, del empresariado y del ejecutivo nacional.

Por lo que se agarran de este 60% del que habló Olmos, para sentar una meta salarial que claramente tiene el rechazo gremial.

Por su parte, Pablo Moyano quien cerró en agosto pasado un 107% para camioneros, se opuso rotundamente y sostuvo que ningún sindicato debe acordar una paritaria con el numero bajado desde la cartera laboral.

La negociación bonaerense

En este contexto, la semana pasada la Provincia recibió a los representantes de los gremios docentes y estatales en un encuentro en el que los funcionarios se limitaron a escuchar a los sindicatos y se comprometieron a convocar a otra pronta reunión.

En esa mesa los gremialistas presentaron su postura, quieren que el aumento que se pacte rija a partir del 1° de enero y que impacte sobre los básicos. Aunque a pesar de este pedido unificado, hubo posiciones enfrentadas entre los distintos gremios, mientras que algunos sugirieron un acuerdo en cuotas con cláusulas de revisión para no perder contra la inflación, otros -fue el caso de la Fegeppba- se inclinaron por sostener la idea de paritarias cortas, cada 3 ó 4 meses y con mejoras que se liquiden en una sola cuota.

En definitiva, la meta que persigue el sindicalismo es evitar que los sueldos pierdan valor ante la escalada inflacionaria que, a pesar de los planes del ministro de Economía Sergio Massa, todo parece indicar que va a continuar igual. Por el momento resta esperar a que el INDEC de a conocer el índice de enero al que diversas consultoras posicionaron cercano al 6 por ciento.