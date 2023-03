Sin premios en el frente criollo: la alemana le ganó a “Argentina, 1985”

La tercera no pudo ser: “Argentina, 1985” buscaba anoche el tercer Oscar para el país, en la 95ª edición de los Premios de la Academia, pero “Sin novedad en el frente”, la favorita en el rubro de película internacional, terminó confirmando los vaticinios y llevándose la estatuilla, poniendo fin al sueño argentino.

Salma Hayek y Antonio Banderas, con gran disgusto, anunciaron a la ganadora desde el escenario del Teatro Dolby. Era, al fin y al cabo, lo más lógico: más de 30 especialistas dieron ganadora a la alemana en la previa, y ninguno a “Argentina, 1985”. Pero, además, la alemana incluso ganó tracción a lo largo de la noche como para meterse en la discusión por el premio principal.

En ese camino de galardones, “Sin novedad en el frente” nos ganó por duplicado. Se llevó también el premio a diseño de producción, una categoría donde había presencia criolla: Florencia Martín era parte del equipo que optaba por el galardón por su labor en “Babylon”. Pero, otra vez, la estatuilla se fue para Alemania.

De hecho, mejor película internacional fue solo uno de cuatro premios para la película de Edward Berger, que llegaba con nueve nominaciones a la velada. En cantidad de nominaciones, solo la superaba “Todo en todas partes al mismo tiempo”, que terminaría coronándose como la gran ganadora de la noche, con siete premios incluyendo mejor película.

La ceremonia, que sorpresivamente no contó con las presencias de dos titanes de la industria como Tom Cruise y James Cameron, que tenían sus películas nominadas en la categoría principal, comenzó con el tradicional discurso del presentador de la gala, Jimmy Kimmel, quien celebró estar en la primera entrega de Premios Oscar desde que “el mundo finalmente pudo salir de sus casas a ver las películas como ustedes querían que se vieran: en el cine”.

En una velada ágil, donde los premios fueron solo interrumpidos por deslucidos números musicales, y sin momentos particularmente memorables (la ceremonia del año pasado, con la cachetada de Will Smith, había elevado la vara, y la Academia prefería que esta velada no tuviera ese tipo de momentos memorables), la primera estatuilla de la noche sí tuvo sabor latino: el galardón a la mejor película animada fue para Guillermo del Toro, por su reimaginación de “Pinocho” en stop motion, que cortó una racha de tres cortos consecutivos para Disney.

También fue el primer premio de la noche para Netflix, también productora de “Sin novedad en el frente”, pero que otra vez no pudo conseguir el galardón que más anhela, mejor película.

Luego, vino uno de los momentos más emotivos llegó temprano: Ke Huy Quan, que muchos recuerdan por su rol como Short Round en “Indiana Jones y el templo de la perdición”, ganó el premio a mejor actor de reparto.

“¡Este es el sueño americano!”, gritó el actor desde el escenario. Y a continuación, un gran bombazo: la leyenda Jamie Lee Curtis, nominada por primera vez a un Oscar, ganó como mejor actriz de reparto, a pesar de que no era la preferida para la estatuilla en la categoría. Parecía entera brindando un emotivo discurso, pero terminó sobre el escenario llorando.

Eran los primeros dos premios para la favorita de la noche, “Todo en todas partes al mismo tiempo”. Luego llegaron los premios para “Navalny”, como mejor documental, una película sobre Alekséi Anatólievich Navalny, un abogado y político ruso, opositor de Vladímir Putin (un triunfo cantado teniendo en cuenta la grieta que crece entre Estados Unidos y Rusia) y, a continuación, el primer premio de la noche para “Sin novedad en el frente”, que ganaría las estatuillas a fotografía, diseño de producción, banda sonora y, claro, película internacional.

En ese momento de la noche parecía que la cinta alemana podía quedarse con el premio principal, pero comenzó a emparejar la cosa “Todo en todas partes al mismo tiempo” cuando llegó la hora de los premios principales: se llevó el hombrecito dorado a guión original (guion adaptado fue para “Ellas hablan”; en la categoría también estaba nominada “Sin novedad en el frente”), montaje y dirección (otra sorpresa, el premio a los Daniels) para llegar a la definición de la velada con cinco premios en el bolsillo.

Antes del gran galardón de la noche, faltaban los premios a mejor actriz y actor. Esperablemente, ganó Brendan Fraser, por “La ballena” (el segundo premio para la cinta, que el actor celebró con un emocionado discurso).

Pero la noche se guardó una sorpresa cuando galardonó a Michelle Yeoh como mejor actriz por “Todo en todas partes al mismo tiempo”, por sobre Cate Blanchett, la favorita.

Luego, sí, el final: Harrison Ford leyó la tarjeta ganadora, e indicó que el premio a mejor película del 2022 era para “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

LEA TAMBIÉN Los looks de la alfombra champán de los Premios Oscar

LOS GANADORES

PELÍCULA

“Todo en todas partes al mismo tiempo”

DIRECCIÓN

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, “Todo en todas partes...”

ACTRIZ

Michelle Yeoh, “Todo en todas partes...”

ACTOR

Brendan Fraser, “La ballena”

ACTRIZ DE REPARTO

Jamie Lee Curtis, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

ACTOR DE REPARTO

Ke Huy Quan, “Todo en todas...”

GUIÓN ORIGINAL

“Todo en todas partes...”

GUIÓN ADAPTADO

“Ellas hablan”

PELíCULA INTERNACIONAL

“Sin novedad en el frente”

DOCUMENTAL

“Navalny”

PELÍCULA DE ANIMACIÓN

“Pinocho”

CORTO DE FICCIÓN - ACCIÓN REAL

“An Irish Goodbye”

CORTO DE FICCIÓN - ANIMACIÓN

“The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

“The Elephant Whisperers”

MONTAJE

“Todo en todas partes...”

FOTOGRAFÍA

“Sin novedad en el frente”

EFECTOS VISUALES

“Avatar: el camino del agua”

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“Sin novedad en el frente”

VESTUARIO

“Pantera Negra: Wakanda por siempre”

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

“La ballena”

MÚSICA

“Sin novedad en el frente”

SONIDO

“Top Gun: Maverick”

CANCIÓN ORIGINAL

“Naatu Naatu”, “RRR”