VIDEO. Llanto a moco tendido en Gran Hermano: así fue el reencuentro de Romina con sus hijas

Gran Hermano tuvo anoche uno de los momentos más emotivos del reality. Es que Romina se reencontró con sus tres hijas y todos lloraron a moco tendido. Las pequeñas Mía, Feli y Nina pudieron tener contacto con su mamá en el SUM de la casa más famosa del país, y se trató de un regalo que la producción del envío le hizo a uno de los cuatro finalistas de la competencia.

El conductor del programa, Santiago del Moro, se encargó de dar a conocer la noticia y no bien lo anunció Romina salió disparada a su encuentro para abrazarlas y besarlas. Su primera reacción cuando estuvo cara a cara con ellas fue de llanto y emoción. Luego llegó el momento de tranquilizarse y allí Feli, una de sus hijas, le contó que ayer vomitó, porque comió “muchos caramelos”.

“¿Por qué entraste corriendo mami?”, le preguntó de forma inocente la nena, a lo que respondió: "Porque quería verlas rápido". Si bien la charla fue muy breve, la emoción ganó la escena ya que hubo besos y abrazos en todo momento, como que Romina no quería desaprovechar ni una milésima de segundo de ese momento. Cabe destacar que con ellos estaba Marita, la señora que cuida a las chicas, que se pusieron a jugar en las hamacas y la calesita.

Romina agradeció a Del Moro el regalo que le hicieron: "Gracias. Sentí que se me aflojó todo. Mía está más alta que yo". Y agregó: "Feli me preguntó todo y la gorda me habla y me dice ‘mamá te amo’".

Por otro lado, contó sus sensaciones tras el encuentro: "​Cuando dijiste que estaban a un paso no entendía a qué te referías. Los chicos me abrazaban y yo no sabía qué pasaba. Están hermosas las nenas. La gordi canta Safirus y Feli me preguntó por Caramelo y Mora. Me ven todo el tiempo y uno acá adentro no toma dimensión de eso".

Además agregó: “Cuando vi la foto de Feli en la tribuna la vi enorme. La primera semana sin ellas fue tremenda y pensé que no iba a aguantar". Para cerrar recordó que "Walter me dijo antes de que entrara que iba a poder, pero por momentos sentía mucha angustia o tristeza. Los psicólogos me apoyaron mucho. Si no fuera por ellos me iba en ese momento".