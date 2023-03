Gorosito vuelve al Bosque y se dividen las aguas: ¿qué dirán los hinchas?

La era de Sebastián Romero recién está empezando a caminar. Apenas cinco partidos dirigió y dos meses desde que asumió inesperadamente la dirección técnica del equipo de Primera División.

Se terminaba el ciclo de Néstor Gorosito después de intensas negociaciones para rescindir un contrato con números impagables firmado en octubre por el presidente Gabriel Pellegrino.

A todo esto, por un reclamo por deuda con el plantel y cuerpo técnico, la pretemporada no arrancara a comienzos de diciembre como se había previsto.

Más allá que el final de la era de Pipo Gorosito como técnico Tripero quedó un tanto deslucida, ya que el torneo terminó el domingo 23 de octubre con una derrota de visitante con Talleres y anteriormente con Boca y Tigre en el Bosque, y un empate con Argentinos Juniors también en 60 y 118.

Más allá de todo esto, el paso de Gorosito sin lugar a dudas termina siendo positivo. Debutó el 5 de septiembre cayendo ante Godoy Cruz en Mendoza y su último partido fue el antes mencionado ante la “T” el 23 de octubre de 2022.

En ese lapso, dirigió 60 partidos, ganó 27, empató 16 y perdió 17, teniendo una efectividad del 53,8%.

Pipo apenas asumió, intentó cambiar la cabeza del plantel y que se hiciera carne la idea que Gimnasia es un equipo grande que debía pelear arriba, pensar en los primeros puestos, en entrar a copas internacionales y dejar de sufrir por los Promedios, el descenso y no mirar la tabla de abajo.

En esa primera parte estuvo cerca de poder entrar a una competencia internacional, entreverado con varios equipos y no le alcanzó.

En el primer semestre de 2022 luego de algunas dudas iniciales, después de empatar el clásico construyó una tremenda racha de victorias y llegó palmo a palmo al final con Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, pero otra vez la chance de clasificación a una copa quedaba en la puerta. Pero, al mismo tiempo el Promedio engrosaba y subía en la Tabla General.

En el tercer certamen, pudo cumplir con esa meta de volver a jugar una copa internacional. La Libertadores no fue por muy poco, pero la Sudamericana era una realidad.

Hoy, al saber que Pipo volverá al Bosque cuando su salida está fresca, divide las aguas de los hinchas. Muchos ven todas las cosas positivas antes enumeradas, la cantidad de puntos sumados, el volver a una competencia internacional, y la cantidad de juveniles promovidos a Primera, que hoy ya tienen más minutos encima, experiencia y roce con el plantel profesional (Enrique, Muro, Steimbach, Lescano, González, Domínguez, Sosa, Mamut, entre otros).

Como “yapa”, en su era, el Lobo no perdió ningún clásico aunque tampoco ganó. Fueron tres empates. El primero, recordadísimo 4-4, el segundo 1-1 (ambos en el Bosque) y el tercero como visitante 1-1.

Con todos estos elementos, parece que la balanza se inclina mayoritariamente para el lado de Pipo, que al salir por el túnel y pisar el campo de juego, a priori, recibirá aplausos de la gente.

Pero, otros lo consideran un técnico más que pasó por la Institución, que hizo su trabajo, y luego por un tema económico se terminó alejando.

Estos podrían ubicarse en la indiferencia. Los que no lo silbarán ni lo aplaudirán, que les dará lo mismo.

Y lógicamente algunos descontentos hay. Por que si bien reconocen la cantidad de puntos sumados, entienden que en un momento el equipo estuvo para más y por algunas decisiones no pegó un salto. Alguna vez se empecinó con no poner a Eric Ramírez, después le dió muchas oportunidades a Franco Soldano que no pudo pagar con muchos goles y no le dió la chance a otros.

Mantuvo demasiado en el plantel a volantes como Nery Leyes, Manuel Insaurralde y Emmanuel Cecchini para jugar en el medio y Nacho Miramón esperó y esperó en el banco.

Si bien ingresó a la Sudamericana en el último certamen, la posibilidad para la Libertadores se fue por nada; y en los dos certámenes anteriores dejó escapar puntos increíbles que lo hubiesen llevado a clasificar.

Las cartas están sobre la mesa. Pipo Gorosito estuvo apenas poco más de un año, pero no pasó desapercibido por el Club. El próximo sábado, el Bosque “hablará” y dará su veredicto.