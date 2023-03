Macri no descartó hacer público su apoyo a Bullrich o Rodríguez Larreta

Luego de anunciar que no será candidato en las próximas elecciones, Mauricio Macri aclaró que no se retira de la política y que tendrá influencia en las decisiones de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, si bien no se pronunció por ninguno de los dos precandidatos a presidente del PRO, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que se hará saber cuál le parece "el más adecuado" en caso que así lo considere.

"Dije que si realmente, objetivamente, siento que hay uno que está más alineado con el momento de la Argentina... Parto de la base de pensar que los candidatos que tenemos, que también incluyo a María Eugenia (Vidal) y a los del radicalismo, son buenos dirigentes, gente con grandes cualidades, que ha demostrado capacidad de conducir. De esa base, si pienso que hay una persona que para este momento es la más adecuada, no puedo no decirles mi opinión", dijo en declaraciones en Cadena 3.

El ex mandatario señaló que tras anunciar que no sería candidato recibió una gran cantidad de mensajes "muchos desde el dolor, que me han dicho `lo entiendo, lo valoro, aunque me hubiese gustado que volvamos a trabajar juntos, pero al menos decinos para dónde vámos´". "Si tengo esa claridad, la voy a decir. Si no la tengo, les voy a decir que elijan", agregó.

Por otra parte, dejó en claro que mantiene diferencias con el candidato a gobernador de Córdoba de Juntos por el Cambio Luis Juez, quien terminó como postulante después de llegar a un acuerdo con el radical Rodrigo De Loredo, quien finalmente desistió de competir contra Martín Llaryora, el elegido por el peronismo para suceder a Juan Schiaretti. "Tengo una conversación pendiente. Hemos tenido muchos cortocircuitos. Hay cosas de él que no he podido entender ni acordar. Pero bueno, próximamente iré a Córdoba y nos sentaremos a conversar", indicó.

Macri tiene una muy buena relación con Schiaretti, en quien se referencia Llaryora, y una de las críticas que Juez le hizo fue haberse mostrado con el actual intendente de la capital cordobesa a fines del año pasado.