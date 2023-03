Lescano y su momento: “Chirola me da la confianza”

Sin dudas que Alan Lescano es uno de los juveniles que viene asomando de buena manera en el primer equipo. Sebastián Romero le viene dando minutos y el pibe va dando cuenta de su fútbol.

En la mañana de ayer Gimnasia entrenó en Estancia Chica, y el Pipa habló con este medio sobre el momento del equipo y sus expectativas personales.

-Venís de un muy buen partido ante Colón. Jugaste cómodo, suelto, intenso.

- Sí, en general tuvimos un buen partido más allá que el resultado no se nos dio. Yo en lo personal me sentí cómodo y aparte lo bueno es que Chirola me da la confianza. Pero sí, me sentí bien.

-¿Que se conozcan mucho de la Reserva es el fuerte que tiene este equipo?

- Con los chicos ya hace algunos años que venimos trabajando. La mayoría lo tuvimos a Chiro (Sebastián Romero), sabemos lo que nos pide. Por suerte nos conocemos bien y ya sabemos cada uno su virtud.

-¿Cómo se ven para jugar ante este San Lorenzo puntero, en una cancha siempre difícil en la que le convierten pocos goles?

- Sabemos que es un partido duro con un rival grande. Pero bueno, nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo, en hacer lo nuestro y sin dudas que iremos a tratar de buscar un triunfo.

-¿Qué te pide Chirola Romero?¿Es similar a lo que hacías en Reserva?

- Me pide siempre lo mismo, que cuando la tenga haga jugar, que llegue al área, que dé pases de gol, pero también cuando no la tenemos hay que sacrificarse y ayudar a marcar. Por suerte creo que lo estoy cumpliendo.

-¿Se nota que el ritmo es otro, que la velocidad de Primera División es distinta?

- Tal cual. Cambia mucho, hay mucha más precisión y jugadores con más experiencia. Sin dudas que se nota el cambio de Reserva a Primera División.

Alan Lescano,

Volante de Gimnasia

- Gorosito dijo que eras un enganche de los de antes, con buen pie y que no tenés problemas en ir al piso y hacer ese esfuerzo.

- Por suerte sí. Eso lo tuve que ir incorporando a mi juego, porque si bien antes lo hacía, no me salía, ahora me sacrifico más. Así que ese es el esfuerzo que tengo que hacer.

- ¿Tenés algún modelo como jugador?

- Miraba mucho a Riquelme, me gustaba mucho. Después sí, trato de mirar a muchos jugadores actuales.

-¿Se empieza a hablar entre ustedes que van a jugar una copa internacional? ¿Hay ansiedad?

- Se habla, pero vamos partido a partido. Nosotros sabemos bien que necesitamos sumar todo lo que se pueda. Así que esperemos seguir sumando en el torneo local, y más adelante cuando llegue el momento se verá lo de la copa.

- ¿Hablan de las posibilidades que se les abren a muchos jugadores jóvenes como vos?

-Chirola nos dice que estemos todos preparados porque hoy estás tercero en una posición y mañana te toca jugar. Por eso todos tratamos de estar preparados de acuerdo a lo que nos pide el técnico para cuando nos toque jugar.

-¿Cómo es el día a día con los más grandes?

- El día a día con los grandes es muy bueno. Tanto Leo (Morales) como Mellu (Melluso), Nico (Colazo), Franco (Soldano), Tarra (Tarragona) son jugadores muy positivos, que le hacen muy bien al grupo. Siempre que se puede nos juntamos a charlar, tomamos mate, nos cuentan cosas, sus experiencias, y siempre tratan de ayudarnos.

-¿Cómo es la competencia interna por el puesto,con jugadores como Muro, Sosa o Mamut?

-La competencia siempre es buena, sana, desde el lugar de siempre tratando de ayudar al compañero, a que dé lo mejor. Después, es decisión del técnico y el que está mejor, juega. Pero entre nosotros la competencia siempre es sana.

-¿Creés que aún jugando de los mismo, pueden compartir equipo?

-Ni hablar. Si bien la competencia está, según el planteo del técnico, podemos jugar juntos. Yo creo que sí, después es cuestión de adaptarse.