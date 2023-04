Lucas Benvenuto habló de una fiesta en la que "hicieron conmigo todo lo que querían"

La denuncia de abuso sexual sobre el conductor de televisión Jey Mammón, realizada por Lucas Benvenuto, sigue su curso. Los protagonistas dan sus versiones de los hechos y todos los días puede surgir algo nuevo en la causa.

Lo cierto es que tras la ida de Jey del país (está en España, mas precisamente en Madrid), el denunciante aprovechó para dar notas y seguir sumando relatos que son realmente fuertes. El mismo, fue el encargado de revelar que en una fiesta, cuando tenía apenas 12 años, "hacían todo lo que querían conmigo".

“En los boliches, cuando yo los frecuentaba había menores de edad y sí había boliches específicos en donde la gente grande iba a buscar menores, en ese momento. Ahora las cosas han cambiado, bueno no lo sé, te piden un documento para entrar, eso siento que cambió”, señaló.

En una situación personal que lo marcó en su vida de adolescente, afirmó: “Me escribe una persona y dijo que me iba a llevar a comer a McDonald’s y desaparecí una semana de mi casa. Durante esa semana, me llevó sin parar de una casa en otra, de pederastas, ya sabemos para qué...”.

“A mí lo que me llamó la atención fue que en el último día me dejó en una fiesta en un departamento... eran todos adultos... En esa fiesta hicieron conmigo todo lo que querían, me llevaban al baño cada dos segundos y demás...”, manifestó Lucas, que según él, "todavía tiene muchas cosas por contar".