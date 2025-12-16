Caputo defendió el cambio en las bandas y explicó cómo comprarán reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó hoy las críticas por el momento en que se decidió la ampliación de las bandas cambiarias y se mostró confiado en la sanción de las leyes que fueron presentadas en el Congreso.

“Ahora podemos hacerlo justamente porque no lo forzamos antes. Decían ‘nosotros se lo decíamos’ (que lo tenían que hacer), eso es un error grosero”, dijo el ministro.

“Este gobierno sufrió, producto de la incertidumbre política, un colapso en la demanda de dinero, que en la Argentina termina en el refugio del dólar”, añadió en declaraciones a la prensa, y aclaró que a raíz de esta situación no se tomó antes esta medida.

Además, explicó que “por cada dólar que Argentina compraba podía acumular 25 centavos, con los 75 centavos restantes se pagaban deuda. Comprar, siempre compramos, el problema era ‘acumular’”, remarcó, y subrayó que ahora que superamos la presión por la incertidumbre electoral “podemos ajustar las bandas y comprar reservas”.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que después de la elección “cayó el riesgo país y ahora desde enero el Tesoro tiene refinanciamiento. Entonces el que comprará es el Banco Central y así podrá acumular las reservas”. “Mientras el Banco Central mantenga una política monetaria contractiva el proceso de desinflación va a continuar. La convergencia a la inflación internacional se va a dar. Si el presidente tiene razón y la inflación tiende a cero, será circunstancial que el crawl sea más alto este mes porque después será menor”, añadió.

Con este esquema, Caputo recalcó que “de acá en adelante la inflación tiene que bajar. El programa económico ha probado ser el más robusto de la época moderna”. “Padecimos un colapso en la demanda de dinero y una dolarización sin precedentes y el programa resistió”, sostuvo.

Consultado sobre el Presupuesto, reveló que su percepción es que el debate “está muy encaminado” y que no hay problema “para que pase”. Incluso señaló que hay predisposición de los gobernadores y que “ve a los gobernadores comprometidos con sacar el país adelante”. “Soy recontra optimista. Veo un 2026 espectacular. Está todo alineado para que veamos un año como no teníamos desde hace décadas”, afirmó el ministro.

Caputo aseguró que “se viene un año de una reactivación fuerte. Estamos cambiando un modelo que era un círculo vicioso. Ya hicimos la parte más difícil y están dadas las condiciones para que en 2026 la economía crezca entre 4 y 8%”. “Hoy estamos en una situación en la que necesitamos recaudar más para seguir bajando impuesto”, enfatizó, y agregó que “hay que ampliar la base de recaudación y recaudar más por más crecimiento”.