"Conmigo no", la advertencia de Bullrich a Berni tras las agresiones

Luego de las agresiones que recibió Sergio Berni en La Matanza, donde llegó por una protesta de choferes que reclamaban por el asesinato de un compañero, el ministro de Seguridad bonaerense dejó entrever que les “tiraron un muerto”.

Berni aseguró que se trató de una “emboscada” y que había “infiltrados” de la oposición. Ante esto, Patricia Bullrich no dudó en salir al cruce para rechazar estas acusaciones y poner un freno.

“Conmigo no, Berni”, comenzó la ex ministra de Seguridad. “La verdad es la verdad. No hay teoría conspirativa. La verdad es la angustia, la muerte de un colectivero. Es la crónica de una muerte anunciada”, siguió la precandidata a la presidencia.

En tanto, desde el círculo cercano de Bullrich también desmintieron las acusaciones y lo calificaron de “absurdo”. La “teoría conspirativa”, como la precandidata mencionó, nació de la aparición de carteles que decían “Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo”, los mismos que se vieron en un encuentro vecinal que ella encabezó días atrás.

Por ello, entre los más cercanos a Bullrich aseguraron que si el oficialismo “tuviera relación con la realidad, sabrían que (los carteles) están en todos lados”.

En tanto, desde la oposición nacional apuntaron a la falta de seguridad que tuvo el ministro Berni y pidieron agradecer el rescate de la Policía de la Ciudad mientras era golpeado por los choferes manifestantes.

“Preocupa que estén tan lejos de la realidad. En el Gobierno no se dan cuenta del nivel de angustia social ni de la profunda crisis”, insistieron.