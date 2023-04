Zaid Romero: "Estabámos convencidos de que el partido era nuestro"

"Sensaciones raras" describió Zaid Romero en el inicio de la conferencia de prensa tras la victoria ante Independiente en el estadio Libertadores de América. El defensor protagonizó un momento único, donde convirtió un gol en contra que le otorgó el empate transitorio a Independiente y en la jugada siguiente le devolvió el triunfo al Pincha.

El defensor, que habló en lugar del entrenador Eduardo Domínguez, señaló: "Al fin y al cabo, estoy feliz. No me comuniqué con Mariano (Andújar) y el sol me incomodó en esa jugada. Es cuestión de levantarse, mirar para adelante y poder convertir el gol de la victoria".

"Hay partidos y partidos, estábamos convencidos de que podíamos llevarnos el partido. Era injusto si nos llevábamos un punto, nos vamos con una victoria y seguimos fuertes", destacó el joven defensor de Estudiantes.

"Fue una mala suerte que tuve en el primer gol, en muy poquito tiempo lo logré revertir y nos quedamos con la victoria", agregó. Además, expresó: "No solo nosotros estamos compitiendo en varios frentes, es muy poco el descanso, pero hay que salir a ganar el miércoles con nuestra gente. Hay que seguir creciendo y ganando confianza con el entrenador".

Ante la llegada de Eduardo Domínguez, el defensor afirmó: "Nos sentimos muy bien, la derrota que tuvimos en el clásico nos sirvió para abrir los ojos y corregir lo que estábamos haciendo mal. Nos da muchas herramientas para asimilar partido a partido y estamos corrigiendo detalles en lo defensivo".

"Me siento muy bien en la zaga central de tres jugadores, nos ayudamos para corregir errores en lo grupal. Hoy estuve convencido de que el partido era de nosotros, el gol de ellos fue una equivocación", confesó.

En el final, con un clima muy caldeado fuera de la sala de conferencia por el malestar de los hinchas, cerró: "Los chicos son colegas, tuve la suerte de compartir con muchos de ellos anteriormente. No le deseo esto a nadie, se que lo van a sacar adelante porque tienen un gran plantel y puedan revertir todo esto".