La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Domingo de súper acción en la Liga Argentina: en primer lugar, Independiente va a recibir a Estudiantes, que busca su segunda victoria consecutiva. River y Boca juegan dos partidos claves ante Huracán y Colón respectivamente. Por otra parte, el plato fuerte estará en el clásico rosarino que tendrá a Newell’s recibiendo a Rosario Central. En La Premier League, Liverpool se enfrentará ante el Arsenal, en un partido que promete mucho. A continuación, eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Independiente vs. Estudiantes ESPN Premium

14:00 Godoy Cruz vs. Tigre TNT SPORTS

16:30 Newell’s vs. Rosario Central TNT SPORTS

19:00 Huracán vs. River ESPN Premium

21:30 Boca vs. Colón TNT SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Lyon vs. Stade Rennais STAR + / ESPN

10:00 Montpellier vs. Toulouse

10:00 Troyes vs. Clermont

12:05 Nantes vs. Mónaco STAR +

15:45 Lorient vs. Marsella ESPN 3 / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Valladolid vs. Mallorca DIRECTV

11:15 Real Betis vs. Cádiz DIRECTV

13:30 Almería vs. Valencia DIRECTV

16:00 Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid STAR + / ESPN

16:00 Barcelona vs. Girona DIRECTV

PREMIER LEAGUE

10:00 Leeds vs. Crystal Palace STAR + / ESPN

12:30 Liverpool vs. Arsenal STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Borussia M'gladbach vs. Wolfsburgo ESPN 2 / STAR +

12:30 Bochum vs. Stuttgart ESPN 2

14:30 Hoffenheim vs. Schalke 04 STAR +

PRIMERA - NACIONAL

16:10 San Martín (T) vs San Martín (SJ) TYC SPORTS

17:30 Chaco Forever vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

18:00 Club Atlético Mitre vs. Racing (CBA) TYC SPORTS PLAY

20:00 Atlético Rafaela vs. Club Atlético Estudiantes TYC SPORTS PLAY

NBA

16:30 Utah Jazz vs. Denver Nuggets ESPN Extra / STAR +

VOLEY: LIGA ARGENTINA

13:35 Semifinal: Ciudad vs. Policial TYC SPORTS

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

08:20 Anderlecht vs. Westerloo FOX SPORTS

LIGA SMARTBANK

09:00 Huesca vs. Burgos DIRECTV / STAR +

11:15 Eibar vs. Levante STAR +

ATP 250 - ESTORIL

11:00 Final

EREDIVISIE

11:30 Ajax vs. Sittard ESPN 3 / STAR +

15:50 Feyenoord vs. Waalwijk STAR +

LIGA ACB

12:00 Bilbao vs. Barcelona FOX SPORTS 2

LIGA DE GRECIA

12:00 AEK Atenas vs. Aris STAR +

15:00 Panathinaikos vs. Olympiacos STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

14:00 Cincinnati Reds vs. Philadelphia Phillies FOX SPORTS 3

20:00 San Diego Padres vs. Atlanta Braves ESPN 3 / STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

14:20 Besiktas vs. Giresunpor FOX SPORTS

GOLF: MASTERS DE AUGUSTA

14:45 Ronda Final ESPN 2 / STAR +

LIGA BOLIVIANA

16:00 Bolívar vs. Vaca Diez TIGO SPORTS

AMISTOSOS INTERNACIONALES FEMENINO

16:00 Argentina vs. Venezuela DIRECTV

SAUDI PRO LEAGUE

16:00 Al Fayha vs. Al Nassr DIRECTV

FÚTBOL DE PARAGUAY - TORNEO APERTURA

18:00 Resistencia vs. Olimpia TIGO SPORTS

20:30 Cerro Porteo vs. Tacuary TIGO SPORTS

PRIMERA C

20:00 Lafferrere vs. Victoriano Arenas DIRECTV