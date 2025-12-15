El acuerdo Mercosur-UE en cuenta regresiva

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
Redacción AFP
Los presidentes del Mercosur se reunirán el 20 diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, donde esperan firmar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El acuerdo comercial ha sido negociado durante décadas entre ambos bloques.
Pero varios países europeos, entre ellos Francia, son reticentes a ratificar el acuerdo por las posibles pérdidas en su sector agrícola.
La UE podría finalizar en los próximos días el proceso de ratificación del acuerdo.
Los socios plenos del bloque sudamericano, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, están, de su lado, listos para firmar.
El pacto permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a América Latina, a cambio facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos a Europa.
“El acuerdo tal como está no es aceptable para nosotros”, dijo una fuente diplomática francesa durante un encuentro con periodistas en Brasilia. Francia exige medidas para que todos los pesticidas prohibidos en la UE lo estén también en los países del Mercosur. Italia, por su parte, apoya el tratado. “Sería una especie de gana-gana” , dijo un diplomático de ese país durante la reunión del lunes. Alemania y España también están a favor.
La cumbre de jefes de Estado del Mercosur será precedida por un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores y Economía De aprobarse, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.
