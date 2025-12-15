Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¿Se firma?

El acuerdo Mercosur-UE en cuenta regresiva

Redacción AFP

15 de Diciembre de 2025 | 01:14
Los presidentes del Mercosur se reunirán el 20 diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, donde esperan firmar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El acuerdo comercial ha sido negociado durante décadas entre ambos bloques.

Pero varios países europeos, entre ellos Francia, son reticentes a ratificar el acuerdo por las posibles pérdidas en su sector agrícola.

La UE podría finalizar en los próximos días el proceso de ratificación del acuerdo.

Los socios plenos del bloque sudamericano, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, están, de su lado, listos para firmar.

El pacto permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a América Latina, a cambio facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos a Europa.

“El acuerdo tal como está no es aceptable para nosotros”, dijo una fuente diplomática francesa durante un encuentro con periodistas en Brasilia. Francia exige medidas para que todos los pesticidas prohibidos en la UE lo estén también en los países del Mercosur. Italia, por su parte, apoya el tratado. “Sería una especie de gana-gana” , dijo un diplomático de ese país durante la reunión del lunes. Alemania y España también están a favor.

La cumbre de jefes de Estado del Mercosur será precedida por un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores y Economía De aprobarse, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.

 

