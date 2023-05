Becas Progresar ANSES: ¿cuánto tardan en aprobarlas y cómo reclamar si no cobré?

El programa Progresar es implementado en conjunto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Educación, y tiene como objetivo de fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, para así promover la finalización de la educación obligatoria y fomentar la educación superior y cursos de formación profesional. En diciembre de 2021, el programa se amplió para incluir a los estudiantes de 16 y 17 años.

Becas Progresar: ¿cuánto tardan en aprobarlas?

Los resultados de Progresar estarán disponibles 30 días hábiles después de finalizada la convocatoria. Durante el período de verificación de las solicitudes se realizará una evaluación socioeconómica y académica de los aspirantes, y se corroborará que los datos ingresados sean correctos. Si el estudiante es aprobado, comenzará a recibir el dinero de la beca educativa en la cuenta bancaria asignada por el programa.

Becas Progresar: ¿por qué no cobré?

ANSES no dio explicaciones con respecto a la demora en los pagos. Pero el motivo podría estar vinculado a tres situaciones que tienen que ver con los titulares de las becas:

- No actualización de los datos: siempre es necesario mantener la información al día para no tener inconvenientes con las prestaciones.

- Por otro lado, hay demoras en diversos programas, como en el caso del pago retenido de la libreta AUH.

- Por último, puede ser que se haya suspendido el cobro de la beca por no cumplir con los requisitos del programa.

Motivos por los que se puede perder la Beca Progresar

El estudiante puede perder la otorgación de la beca por alguna de las siguientes causas:

- Se venció la beca otorgada.

- Renuncia a la beca.

- Modificación de alguna de las causas o requisitos que le permitieron cobrar la beca.

- Que haya finalizado el curso, taller o carrera al que la persona se anotó.

- Por abandono de los estudios.

- Por la pérdida de la condición de alumno regular en la institución.

- Que el estudiante no haya cobrado la beca durante 4 meses o dos meses en el caso de Progresar obligatorio.

- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del reglamento.

- Por falsear u omitir información.

- En el caso de Progresar Obligatorio, por inasistencias u otras causas informadas por la institución educativa.

¿Qué hacer si no cobré el Progresar?

En el caso de que no se haya recibido el pago de las Becas Progresar, se recomiendan dos alternativas:

- Actualizar los datos en la aplicación de Progresar o en una oficina de ANSES.

- Hacer el reclamo llamando al 130 de ANSES.