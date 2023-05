Indec, alimentos y el misterio Milei que incomoda a la política

eleconomista.com.ar

El papelón del titular del Indec, Marco Lavagna -un economista ampliamente ligado a Sergio Massa por el Frente Renovador- con respecto al ida y vuelta de la fecha de publicación de la inflación de abril tendría algunas razones: la medición en alimentos, una de las variables más consideradas para medir la pobreza y la indigencia en la Argentina, habría mostrado en abril una suba en torno al 10 por ciento.

El triste récord de crecimiento de los precios en alimentos, después del 9,3% de marzo, habría impulsado la “idea” en el Ministerio de Economía de persuadir al Indec a incumplir el calendario de publicaciones con el insólito argumento de la veda electoral por las elecciones en algunas provincias.

Algunas consultoras como la de Orlando Ferreres y LCG son las que tienen la medición en alimentos de abril más alto. La primera tiene 10,4% y la fundada por Martín Lousteau marcó 9,5%. ¿Será un nuevo triste récord? “La inflación es difícil de anclar. Lo único que ve la sociedad hacia adelante es que va a seguir la emisión monetaria y va a pasar, quizás cuando gane otro gobierno, una corrección cambiaria. Eso hace que los pesos vayan a valer menos y todos se estén dolarizando y el valor del peso para abajo”, apuntó Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de O. J. Ferreres.

Según el economista, la suba en alimentos seguirá. “Tenés a la carne subiendo por la falta de animales, todo lo que son fideos y productos derivados de la harina por la sequía, también. Con lo cual los alimentos vienen corrigiendo bastante. Pero más allá de eso, por la macro es que no tenes hacia adelante que la inflación vaya a parar”, reconoció.

Inflación y brecha cambiaria

El sendero de la inflación y una crisis cambiaria con brecha del 100% es la herencia que tendrá el próximo gobierno, independientemente de si el plan Massa “llega” o naufraga en el camino. El ministro sigue buscando que el FMI le adelante US$ 10.000 millones para junio sin tener que devolverlos rápidamente para robustecer las reservas.

Algunas luces de esperanza llegaron a Economía vía una nota de la agencia Bloomberg donde se decía que Estados Unidos apoyaría la postura argentina, sin definir el “costo” de ese respaldo como mayor ajuste fiscal y monetario. ¿Cuál será? Por lo pronto, en Economía se contentan con que la brecha está bajando de $470 a $430 en el MEP, vía una furiosa intervención del Banco Central con dólares y bonos. Todo parches hasta que haya, eventualmente, humo blanco desde Washington mientras que el Central no deja de perder reservas todos los días.

La falta de certidumbre en cómo llegará la economía es lo que hace imposible definir el programa económico de la oposición. Quedó claro en el cónclave de los economistas de Juntos por el Cambio en el Hotel Emperador. No hubo definiciones sino más bien excusas. “Hay consenso en que tenemos que tener un programa de estabilización. Pero no está claro cómo calibrarlo. Estamos de acuerdo con los títulos de los temas, pero hay diferencias dependiendo cómo crees que llega la economía”, decía uno de los participantes a esa reunión. También inquieta a los economistas de JxC el nivel de cooperación que habrá por parte del oficialismo para mejorar la transición.

“Con este Plan Llegar de Massa, no hay transición posible. Si mantiene la idea de quemar todo lo que tiene y dejarnos sin nada para el 2024, va a ser muy difícil todo”, alertan. Saben en JxC que no habrá magia a partir del 10 de diciembre si la sociedad los elige. “Va a ser un Gobierno distinto que el que ganó en 2015. Acá no va a haber financiamiento para bancar el gradualismo, eso no estará. Tendremos que corregir todos los precios relativos desactivando bombas para que no explote”, comentaba la fuente de primera línea.

¿Y el cepo?

Descartado de plano cualquier intento por salir del cepo, ni en el primer año de gestión ni (quizás) en el 2025. Al menos no totalmente. “Si levantamos el cepo toda la demanda de pesos que está atada por las restricciones y el cepo se va al dólar y ahí vuela todo por los aires. Es imposible. Hay que ir generando las condiciones para, en algún momento, poder levantarlo. Pero es inviable en el corto plazo”, se sinceran.

De ahí que el discurso de JxC llega sin seducir a una sociedad necesitada de “creer” más que de “aguantar”. La pelea ahora ya no es necesariamente contra el “cuco” que representaba Cristina que, como Mauricio Macri, se bajó de cualquier intento de competir ante el rechazo mayoritario de la sociedad.

La batalla de JxC y en igual medida del Frente de Todos es contra el plan “motosierra” y la dolarización total de la economía que pregona Javier Milei, el tercero en discordia. Un consultor político, que suele esquivar las cámaras, habló con un grupo de inversores locales y dio un pantallazo de cómo están las fuerzas políticas en la Argentina. “Está todo dividido en tercios entre el Frente de Todos, JxC y Milei”, advertía.

Lo curioso es que, según sus últimas mediciones que hacen tanto presencial como telefónicamente, el libertario estaría liderando el resultado en las PASO. O sea, Milei sería la figura política con más votos (en forma individual) de todos los candidatos en la interna.

“Milei le come a todos, a los kirchneristas desencantados, principalmente jóvenes y no tanto, y al votante del Pro que todavía mastica bronca por el fracaso del Gobierno de Macri”, decía el consultor.

La duda es si la gente ahora habla “en caliente” y luego “meditará” el voto, o el divorcio entre la población y los partidos más tradicionales trasciende el intrincado mundo de las encuestas. Dos meses para definir candidaturas y tres para votar. Falta menos para develar el misterio Milei.