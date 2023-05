Desde el hospital, Berlusconi criticó al “imperialismo” de China

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi se dirigió ayer a los simpatizantes de su partido Forza Italia a través de un video desde el hospital de Milán donde lleva un mes ingresado por leucemia, para criticar el “imperialismo” de China, reclamar cambios en los fundamentos de voto de la Unión Europa y comparar su formación con una religión.

“Estoy aquí para ustedes, por primera vez con camisa y saco después de más de un mes”, dijo el multimillonario de 86 años en un discurso de unos 20 minutos de duración.

El video, transmitido en una convención de su partido Forza Italia, mostró a Berlusconi sentado en lo que parecía un escritorio frente a un fondo azul, con banderas italianas y de la Unión Europea en un lado y un cartel de su partido en el otro.

“Forza Italia es como una religión laica para mí”, declaró sobre el movimiento político que fundó hace tres décadas. “Los italianos nos considerarán sus santos laicos, los santos de su libertad y bienestar”, agregó en el video.

“Durante estas semanas en el hospital he sentido el cariño de tanta gente que me ha dado mucha fuerza”, declaró ‘Il Cavaliere’. “Sabía que nos esperaba una tarea importante y me espera a mí. Por eso nunca me he detenido, por eso trabajé en la nueva organización del partido y por eso ya estoy listo para volver a trabajar”, manifestó.

A continuación, Berlusconi defendió un cambio de paradigma europeo para defenderse de la influencia de China. “Europa es nuestro horizonte de referencia, solo Europa puede ser protagonista en los grandes desafíos globales, comenzando por el que plantea el imperialismo chino”, indicó antes de proponer un nuevo modelo de votación.

“Es por ello que tenemos que pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada, que podría ser el voto del 80 o el 85 por ciento de los países europeos, tal y como he propuesto”, dijo Berlusconi.

“Asimismo, deberíamos organizar una política militar única, con una fuerte cooperación entre las Fuerzas Armadas de todos los países europeos, con un aumento del gasto militar y con un cuerpo de emergencia de al menos 300.000 hombres”, añadió.

La internación

El magnate de los medios y cuatro veces primer ministro fue hospitalizado por una infección pulmonar provocada por leucemia crónica, una condición que no había sido revelada previamente. Pasó los primeros 12 días en cuidados intensivos, antes de ser trasladado a cuidados estándar el 16 de abril.

Forza Italia es un socio menor en la coalición de derecha del primer ministro Giorgia Meloni.