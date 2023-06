Ventura cruzó fuerte a Rial tras las acusaciones: "Me quiere crucificar mediáticamente"

Jorge Rial y Luis Ventura volvieron a batirse mediáticamente y el encono entre los ex Intrusos crece cada vez más. Es que el conductor de "Argenzuela" insistió en acusar a su ex compañero de manipular a su hija Morena Rial y la respuesta de quien fuera director de la revista Paparazzi no se hizo esperar.

Sin prolegómenos, Ventura disparó con todo sin necesidad de nombrarlo a Rial porque era claro que se refería a él tras la polémica declaración: “Cuando teóricamente un supuesto amigo que me dijo que las cuidará en situaciones límite y ahora me quieren crucificar mediáticamente. Ya está, me retiro del juego”, dijo.

Luego, agregó: "Sí quiere jugar, que juegue”. También espetó que "a lo mejor hay gente que no quiere jugar el juego que él propone”.

Ventura aclaró, en este marco, que con Morena mantiene un buen diálogo. “No necesitamos testigos para comunicarnos, siempre estamos en contacto”, sostuvo.

Rial había expresado, en alusión a Ventura, que "están manipulando a mi hija con problemas emocionales".

Por otro lado, había dicho que "mis dos hijas son mi debilidad y quizás mi nieto aún más, me hace muy bien hablar con él. Es feliz, ojalá que sea feliz y todo esto no lo impacte".

"Lo único que me importa hoy es mi nieto, mis hijas ya son grandes y son independientes", comentó.