Jorge Rial destrozó a Ventura por More Rial: “Es muy grave lo que está haciendo”

Las declaraciones de More Rial en los últimos días calaron hondo en la familia, al punto que su hermana Rocío le impuso un “bozal legal” para que “deje de nombrarme”. Este lunes, Jorge Rial volvió al país de sus vacaciones en España con María del Mar Ramón y apuntó contra Luis Ventura, su ex amigo.

Un móvil de LAM lo esperaba en Ezeiza, cuando la pareja descendió del avión y Rocío aguardaba para ir a buscarlos. Por primera vez desde que comenzó la gira televisiva de More, su padre se refirió al asunto frente a una cámara.

Con voz ronca aún, por la internación de Colombia cuando sufrió un infarto, el conductor de Argenzuela aseguró: “Solo siento amor y compasión por mi hija”. En tanto, diferenció la relación que tiene con Rocío, quien lo esperó en el aeropuerto: “Hay amores que no se rompen con nada, así que está acá, esperándome”.

A su vez, atento a las declaraciones de Morena sobre la relación con su hijo, agregó: “Todos los días hablo con él porque él quiere hablar conmigo”. “Me hace muy bien hablar con mi nieto. Es feliz y ojalá que siga así, que todo esto no lo invada. Hoy lo que me importa es resguardarlo a él”, siguió. Sin embargo, cuando la movilera quiso indagar sobre el distanciamiento con su hija mayor, lo evitó: “No podría hablar nunca mal de mi hija. Solo siento compasión en este momento. Y un poco de lástima por los mayores que la están manipulando”.

Así, apuntó contra Luis Ventura y las invitaciones que recibe su hija para ir a A la tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco: “Están manipulando a una chica con problemas emocionales. Es muy grave lo que están haciendo pero bueno, ya vendrán las respuestas”.

En cuanto a un posible acercamiento a la mediática, no lo descartó: “Me bloqueó de todos lados y solamente me insulta. Por supuesto que estoy para recibirla, es mi hija y la voy a amar toda la vida. Morena ya es grande, Rocío ya es grande. Son independientes. Y son absolutamente responsables de cada uno de sus actos. Yo estoy para lo que necesiten. Como estuve siempre para lo que necesitaron. Y todo el mundo lo sabe, creo que no tengo que estar dando explicaciones de cómo fui como padre. Con un montón de errores, obviamente. Porque recuerden que tuve que hacer de padre y madre solo”.