Rocío Rial rompió el silencio y More salió al cruce: "Ya no importa cuánto perdón pidas"

La interna en la familia Rial no para. Esta vez, después de varios días de apariciones de More Rial en la pantalla chica, Rocío decidió romper el silencio.

La menos mediática de la familia le impuso a su hermana un bozal legal, con la intención de que dejara de hablar de ella. Así lo anunció su padre, Jorge: “Va a iniciar acciones legales en las próximas horas. Eso lo maneja ella, tiene todo el derecho y lo va a ejercer con autoridad”.

De camino a Ezeiza para ir a buscar a su padre, que estaba de viaje, Rocío fue interceptada por el móvil de América Tv y se prestó para una breve entrevista donde explicó las razones de su decisión legal. Tras aclarar que el periodista “está bien, tranquilo por suerte”, destacó que con su hermana tiene “cero relación”.

“No me parecen las cosas que está hablando. Que haga lo que le parezca bien pero ya hablar de mí y de mi historia... Es por lo que salió el bozal legal”, remarcó. “Todo el mundo estaba diciendo ‘le va hacer juicio’. No es un juicio, es un ‘por favor a mí no me mencionen, ni a mi historia’”, agregó.

Luego, se dirigió a Luis Ventura: “Menos el otro diciendo cosas de las cuales no tiene la más mínima idea porque con él no hablo hace diez años. Me parece un montón”. En tanto, sobre el conductor de Argenzuela y los problemas que esto podría traerle, aseguró: “Mi papá está en la suya. Desde que pasó lo de Colombia se está concentrando en él”.

Sobre la posibilidad de un acercamiento en el futuro, lo descartó de raíz, al menos de su parte: “Yo no me acercaría a Morena. Espero que no, pero mi viejo tiene sus sentimientos y es su hija… No me interesa ni un poco lo que tenga para decir, me parece que después, no importa cuánto perdón pidas cuando se te pase la locura. De esto, no se vuelve”.

“Cuando salís a hablar de todos solo porque te dejaron de pagar el alquiler, cuando Jorge te pagaba el colegio del nene, me parece que no da. Hay mensajes en los que dice ‘bueno, voy a salir a hablar porque no me quiere hacer esto o lo otro’. Estoy enojadísima”, afirmó.

En cuanto a la relación con su madre, las hermanas encontraron un punto en común, aunque cada una desde su perspectiva: “Silvia quedó en el pasado. No tengo relación y no la vi más desde 2012. Creo que tengo un poco menos de odio porque yo voy al psicólogo y lo hablo”.

La respuesta

América Tv no se iba a quedar con la intriga, por lo que fue en busca de Morena Rial para tener la respuesta y lo logró. La mediática declaró que su hermana “me chupa tres huevos” y que para ella “tampoco hay vuelta atrás, nunca tuve feeling”.

“Yo sé lo que hago, que se meta en su vida que demasiado depresiva está para ocuparse de mí y que siga siendo el perro de Jorge. Para mí, dejaron de ser familia”, añadió.

En tanto, en referencia al rol que tomó Rocío, quedándose del lado de su padre en el conflicto, lo relacionó con interés económico: “Por guita baila el mono, las p*tas y los giles. Que siga siendo el perro de Jorge”. “Yo creo que está estudiando psicología y le está afectando las neuronas”, agregó sobre la diferencia que marcó en los sentimientos que cada una tiene sobre Silvia D’Auro.