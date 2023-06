Visa a Estados Unidos: qué beneficios tienen ahora los argentinos y cómo solicitarla

Los argentinos que deseen viajar hacia Estados Unidos, por trabajo, turismo o negocios, deben tramitar obligatoriamente la VISA. Este documento requiere el cumplimiento de diferentes requisitos que debe ser aprobada por el consultado norteamericano ubicado en Buenos Aires.

En el último mes, a raíz de un ranking elaborado por "World of Statistics", demuestra que Argentina se encuentra como una de las naciones con menos probabilidades de rechazos de VISA de trabajo, negocios o viajes.

Durante el 2022, solo el 4% de las solicitudes tramitadas en el país fue rechazada. Así, quedó por debajo de España, Alemania y Dinamarca, pero quedó por arriba de México y Japón.

🇺🇸 USA VISA rejection rate, 2022:



🇲🇨Monaco → 0%

🇮🇱Israel → 2%

🇦🇷Argentina → 4%

🇭🇰Hong Kong → 5%

🇯🇵Japan → 6%

🇲🇽Mexico → 6%

🇮🇳India → 7%

🇨🇿Czechia → 8%

🇵🇹Portugal → 9%

🇿🇦South Africa → 10%

🇦🇪UAE → 10%

🇸🇬Singapore → 10%

🇪🇸Spain → 11%

🇵🇭Philippines → 12%

🇩🇪Germany →… — World of Statistics (@stats_feed) June 20, 2023

Cuánto cuesta tramitar la VISA para viajar a Estados Unidos

Desde el 30 de mayo, el trámite para sacar la VISA sufrió un aumento significativo. Los valores básicos de cada solicitud cuestan U$S110 y cuentan con costos adicionales.

Visa de visitante por negocios o turismo (B1/B2 y BCC), visas de estudiante y visas de intercambio: u$s 185; Visa de no inmigrante para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R): u$s 205, Visa para comerciante de tratados, inversionista de tratados y solicitantes de tratados en una ocupación especializada (toda la categoría E): u$s 315.

Qué documentos son necesarios para tramitar la VISA

Las personas que deseen realizar dicho trámite para turismo, negocios o trabajo, deberán presentar: pasaporte argentino, Formulario DS-160 completo, pasaportes previos con la VISA de los Estados Unidos, dos fotografías (4x4) actuales, constatar que el solicitante tiene solvencia económica, datos del viaje.

Cómo solicitar la VISA para viajar a Estados Unidos

La Sección Consular de la Embajada de Estados Unidos se encuentra a cargo de brindar las VISAS a quienes realizaron la solicitud requerida.

Asimismo, deberán seguir esta serie de pasos para tramitar el documento:

Elegir la categoría de la VISA

Completar el formulario DS-160

Crear una cuenta en la página de la Embajada, con los datos solicitados

Indicar el número de confirmación del formulario

Poner una dirección para recibir los documentos

Pagar el costo

Solicitar una cita