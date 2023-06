La temperatura media sube más de 0,2º C cada década

El calentamiento del planeta a causa de la actividad humana se acelera y la temperatura media está subiendo más de 0,2° C cada década, según un estudio internacional publicado ayer. “En el periodo 2013-2022, el calentamiento causado por la humanidad aumentó hasta un nivel sin precedentes de más de 0,2° C por década”, alerta el estudio elaborado por unos 50 expertos y publicado en la revista Earth System Science Data.

El monitoreo oficial del aumento de la temperatura media del planeta lo lleva a cabo habitualmente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. Su última evaluación data de 2021, y este grupo de unos 50 expertos optó por actualizar los datos, sin esperar al próximo ciclo de estudios, con el objetivo de alimentar el debate público. La próxima gran cita del cambio climático, la conferencia de las partes (casi 200 países) o COP, se celebrará en Dubái en diciembre.

En esta COP28 los líderes mundiales deben analizar el progreso logrado desde el histórico Acuerdo de París de 2015, en el que el mundo se comprometió a limitar el ascenso de la temperatura a un máximo de 2º C, y preferentemente a 1,5º C. “Aunque aún no hemos llegado a 1,5º C, nuestro ‘presupuesto carbono’ (la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se puede mandar a la atmósfera sin exceder ese límite) se agotará probablemente en unos cuantos años”, explicó el principal autor del informe, Piers Forster, profesor de Física de la Universidad de Leeds.

Reducir las emisiones

Ese “presupuesto carbono” disminuyó a la mitad desde el último informe del IPCC en 2021. Muchos de los participantes en este nuevo estudio son colaboradores del IPCC. “Es urgente reducir las emisiones mundiales de CO2 y metano”, explicó a los periodistas la paleoclimatóloga francesa Valérie Masson-Delmotte, que participó en el estudio. El calentamiento causado por la actividad humana, esencialmente con el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) provocó un aumento de la temperatura media en +1,14º C durante el periodo 2013-2022, y en +1,26º C en 2022, según el estudio.

La humanidad solo dispone de un “presupuesto carbono” restante del orden de 250 gigatoneladas (Gt), el equivalente a unos cuantos años de emisiones. Y los cálculos del IPCC implican que deberíamos reducir nuestras emisiones en un 40% como mínimo en 2030, antes de eliminarlas totalmente a mediados de siglo. Curiosamente, es la reducción del uso del carbón vegetal como carburante (y gran contaminante) la que ha ayudado a causar el incremento de la temperatura. Los países menos desarrollados han ido orientando su consumo de energías fósiles hacia el petróleo y el gas. Pero el carbón era paradójicamente un generador de partículas que ayudaban a proteger al planeta de los rayos solares.