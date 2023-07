La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La jornada del domingo tendrá tres partidos que marcan la continuidad de la anteúltima fecha del torneo de Primera División, donde se destaca el duelo en Rosario en el que chocarán Central y River. A su vez, el Real Madrid y Milan protagonizarán un amistoso de pretemporada donde seguirán presentado a sus grandes estrellas. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Atlético Tucumán vs. Independiente TNT SPORTS

18:45 Defensa y Justicia vs. Sarmiento ESPN Premium

21:00 Rosario Central vs. River ESPN Premium

AMISTOSO

10:50 Sevilla vs. Magdeburg STAR +

16:50 Fulham vs. Brentford STAR +

19:50 Newcastle vs. Aston Villa STAR +

22:55 Real Madrid vs. Milan DGO/ESPN 2/STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:05 Flandria vs. Almirante Brown TYC SPORTS

15:30 Deportivo Maipú vs. Racing (CBA) TYC SPORTS PLAY

15:30 Villa Dálmine vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

15:30 Club Mitre vs. Chacarita TYC SPORTS PLAY

15:30 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. Atlético Güemes TYC SPORTS PLAY

16:00 Chaco Forever vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

16:00 Atlético Rafaela vs. Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS PLAY

17:10 Almagro vs. San Martín (T) TYC SPORTS

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

11:00 Etapa 21 ESPN Extra/STAR +

BRASILEIRAO

15:50 Santos vs. Botafogo ESPN Extra/STAR +

16:00 Cruzeiro vs. Goiás STAR +

16:00 RB Bragantino vs. Internacional DGO/FOX SPORTS/STAR +

18:30 Vasco da Gama vs. Athletico Paranaense STAR +

F1 - GP DE HUNGRÍA

09:00 Carrera STAR +

VOLEY: NATIONS LEAGUE MASCULINO

11:50 3° y 4° Puesto ESPN 3/STAR +

14:50 Final ESPN 3/STAR +

SUPERCOPA BELGA

12:50 Royal Antwerp vs. Mechelen STAR +

COPA HOPMAN

13:00 Final DGO/FOX SPORTS 2

INDY CAR SERIES IOWA

15:00 Carrera 2 ESPN 2/STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Boston Red Sox vs. New York Mets ESPN 3/STAR +

LEAGUES CUP

20:30 Cincinnati FC vs. Sporting KC Apple TV

20:30 Culumbus Crew vs. ST. Louis City SC Apple TV

21:30 Nashville FC vs. Colorado Apple TV

22:00 Puebla vs. Minnesota Apple TV

KINGS LEAGUE

22:30 Partido 1 DGO/DSPORTS+ / 1613

23:30 Partido 2 DGO/DSPORTS+ / 1613