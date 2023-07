En una elección muy ajustada, JxC salió a festejar el triunfo en Chubut

El último test electoral antes de las PASO tuvo lugar en Chubut y fue para el infarto. En unos comicios que al cierre de esta edición se definían por una escasa diferencia de votos, Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio (JxC), aventajaba con el 35,79% a Juan Pablo Luque, candidato del oficialismo en el frente Arriba Chubut, que alcanzaba el 33,82%, cuando iba el 95,20% del recuento. De confirmarse el resultado, el peronismo provincial, aliado al kirchnerismo, perdería una hegemonía de más de 20 de años.

No obstante, cerca de la medianoche, Luque, que es el actual intendente de Comodoro Rivadavia, dijo ante la prensa que “por datos propios podemos decir que ganamos la provincia por 800 votos. Ganamos también Comodoro Rivadavia, hay que esperar el recuento definitivo”, advirtió.

Minutos despúes, salió a cruzarlo Torres, cuando salió a festejar el triunfo desde su búnker en Trelew y escoltado por Patria Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta: “Quieren confundir porque no pueden entender como despues de 20 años este pibe les demostró que vamos a terminar con la desidia en esta provincia. Es una vergüenza, son las 12 de la noche y no sabemos el resultado, nos quieren confundir”, insistió el actual senador nacional y reclamó: “Esto se tiene que resolver hoy. Hoy chubut tiene un nuevo gobernador. Que no nos engañen más”.

A su turno, Rodríguez Larreta celebró: “Los chubutenses se animaron a cambiar” y mando un mensaje a la interna con Bullrich: “Siempre juntos para ganarle al kirchnerismo”.

Luego Bullrich, saludo con beso mediante con Larreta, felicito “en este momento historico al nuevo gobernador de Chubut Ignacio Torres y al nuevo vicegobernador, Gustavo Mena” para después disparar: “No existe un gobierno que haya parado una elección con el 75% de los votos para esperar el recuento definitivo. Eso solo significa una cosa: es derrota. El gobernador de Chubut ya está electo y es Ignacio Torres. Disfrácense de lo que quieran, pero siempre son lo mismo, el peronismo siempre mete la mano en la lata. Se terminó el clientelismo y el sometimiento en Chubut. Viene la constitucionalidad y la ley”.

También la extitular del PRO se refirió brevemente a la interna en su mensaje: “Hoy estamos por la unidad, el 13 discutiremos con Horacio y veremos quién gana. Pero hoy vamos todos juntos”.

Cabeza a cabeza

Si bien en el inicio del escrutinio Torres sacaba una ventaja de casi 10 puntos sobre Luque, esa diferencia se fue achicando con el correr de las horas hasta llegar a la medianoche sin una tendencia clara que permitiera confirmar todavía al gobernador electo.

Mientras los primeros resultados mostraban a Rawson, Trelew y Esquel como favorables a la oposición, en Comodoro Rivadavia Luque (intendente de esa localidad) aventajaba por 11 puntos a Torres. También en Puerto Madryn, el peronista ganaba por 3 puntos. Es en estas dos últimas ciudades donde se concentra el mayor caudal electoral.

Un triunfo en Chubut tiene para JxC una enorme carga simbólica, no solo por tratarse de una inyección anímica en la antesala de las PASO, sino también porque implicaría terminar con 20 años de peronismo en la provincia.

Mariano Arcioni, el actual gobernador, es muy cercano al ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa. Su imagen se fue cayendo después de asumir en reemplazo de Mario Das Neves (fallecido en 2017) por las recurrentes crisis económicas y sociales que transitó durante su mandato.

De confirmarse la victoria de Torres, después de 20 años de hegemonía peronista, sería un espaldarazo tanto para Bullrich como para Rodríguez Larreta. Por eso, ambos precandidatos quisieron acompañar a Torres y anoche, cuando los números le daban el triunfo, dieron sólidas muestras de unidad.

Más allá de lo polarizado de la elección, se presentó también la alianza “Por la Libertad Independiente Chubutense”, que en el orden nacional se referencia con el diputado Javier Milei, y postuló a gobernador al empresario César Treffinger, que estuvo acompañado en el binomio por la comisaria Laura Mirantes. La fórmula se ubicaba en tercer lugar con el 13,36% de los sufragios.

Se estima que en Chubut votó más del 65% de los 474.242 ciudadanos habilitados para sufragar en 1.416 mesas electorales, según fuentes del Tribunal Electoral Provincial.

Si bien el porcentaje fue menor a la media de participación registrada en las sucesivas elecciones que se realizaron en este distrito, está dentro de lo que se esperaba. Es decir, entre el 60 y 70% de la participación ciudadana. Sobre todo teniendo en cuenta el temporal de lluvia y viento que azotó el fin de semana a la provincia.

“La situación climática en la zona de Comodoro Rivadavia, con semejante temporal de viento, la lluvia en la cordillera y el frío por la época del año, más las vacaciones de invierno que están concluyendo pero seguramente encontró a varias familias de viaje, pueden haber hecho bajar la cantidad de votantes”, indicaban ayer fuentes electorales.

