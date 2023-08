VIDEO.- Sergio Massa: "La violencia se metió en la campaña"

Sergio Massa, precandidato de Unión por la Patria, reflexionó tras las muertes y los episodios de violencia que ocurrieron durante las últimas horas. Allí, el precandidato de Unión por la Patria, aseguró que: "la política de seguridad no debe estar atada a la campaña electoral".

En el inicio del mensaje, el Ministro de Economía, se refirió al caso de Morena Domínguez: "Quiero transmitirle a su familia, a la comunidad de Lanús y su comunidad escolar, mis condolencias y ponerme a disposición de ellos". Además, se refirió al conflicto que paralizó el servicio del Tren Roca, la muerte de Facundo Molares durante una protesta en el Obelisco y el asesinato del médico cirujano Juan Carlos Cruz durante un robo en Morón.

“A lo largo del día se fueron sucediendo diferentes cosas y creo que, en el fondo, es necesario poner blanco sobre negro. La política de seguridad debe ser una política de Estado”, señaló.

Asimismo, recordó su gestión en materia de seguridad cuando era intendente de Tigre. Allí, recordó el caso de Santiago Urbani, un joven de 16 años que murió en manos de un hecho delictivo en el año 2009. " En ese momento tomé la decisión que Tigre, mi ciudad, iba a ser la más segura que pudiera hacer en la Argentina. Y armé un centro de monitoreo, corazón del sistema de seguridad, y le pusimos cámaras y una red de fibra óptica e invitamos a los vecinos a ser parte del sistema de seguridad".

"A lo largo de seis años construimos un camino que permitió bajar 90% la inseguridad en Tigre. Estoy convencido que lo mismo que hicimos en Tigre podemos hacerlo en la Argentina", afirmó Massa.

En ese marco, Massa indicó: "Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa de las pymes, porque son en definitiva las que tienen el derecho de seguir generando valor en la Argentina. A que vayas a votar en defensa del trabajo, no es con menos derechos, no es cortando el derecho a las vacaciones pagas o al aguinaldo que la Argentina va a crecer. Tenemos que pagar esa deuda de mejores salarios que este gobierno hoy tiene y ese compromiso lo vamos a recorrer".

El mensaje completo de Sergio Massa:

Comenzamos el día, con una familia enterrando a Morena, una nena de 11 años víctima de la inseguridad. Quiero transmitirle a su familia, a la comunidad de Lanús y a su comunidad escolar, mis condolencias y ponerme a disposición de ellos para lo que esté a mi alcance.

Pero a lo largo del día fueron sucediendo distintos hechos, corte de vías, un incidente en el obelisco con un muerto y un fallecimiento en Morón, también en un hecho de inseguridad. Y creo que en el fondo estamos frente a un momento en el que tenemos que poner blanco sobre negro, que la política de seguridad no puede estar sujeta al debate político electoral. Debe ser una política de Estado.

Quiero contarles una vivencia. En el año 2009, a cuatro cuadras de mi casa mataron un chico de 16 años, Santiago Urbani. Mi primera reacción fue salir corriendo a la casa de su madre, encontrarme con la situación indescriptible que me encontré y de alguna manera quedar marcado para siempre. En ese momento tomé la decisión que Tigre, mi ciudad, iba a ser la más segura que pudiera hacer en la Argentina.

Armé un centro de monitoreo, corazón del sistema de seguridad, y le pusimos cámaras y una red de fibra óptica e invitamos a los vecinos a ser parte del sistema de seguridad. Y cada casa, cada celular, cada colectivo, cada escuela se transformó en un botón de pánico y le dimos botón de pánico además a las mujeres víctimas de violencia de género y violencia familiar. Y construimos una política que me permitió bajar 90% el delito. Sí, como escuchaste, a lo largo de seis años construimos un camino que permitió bajar 90% la inseguridad en Tigre. Estoy convencido que lo mismo que hicimos en Tigre podemos hacerlo en la Argentina. Y estoy convencido también que los argentinos queremos vivir en paz y con seguridad. Y esa debe ser una política de Estado que nos debe cruzar a todos.

Pero en paralelo también tengo claro que el próximo domingo vamos a las urnas y que lo que se discute en el fondo son dos modelos de país. Creo en el país de la universidad pública, en el país de las becas universitarias para que nuestros hijos tengan oportunidades. Creo en el país que mejora a los jubilados sus ingresos y que cuando no alcanza pone recursos del Estado, como hicimos hoy, para completarles la posibilidad de llegar a fin de mes. Creo en el país de las pymes, porque son las generadoras del 70% del empleo y de alguna manera son además una puerta al aumento de las exportaciones argentinas. Creo en el país de los recursos naturales infinitos que tenemos en cada una de las provincias, pero sobre todo del talento de los argentinos que en el mundo es súper reconocido.

No somos esa sociedad fracasada de la que hablan ellos. No somos un país de mierda. Somos un país que puede ocupar su lugar en el mundo si tenemos convicción de defensa del interés nacional y de defensa de nuestra patria. Quiero invitarte a que el domingo vayas a votar para defender a nuestros jubilados, su derecho a la jubilación móvil, su derecho a la canasta de medicamentos que le quieran recortar, para defender a nuestros jóvenes con becas universitarias frente a aquellos que quieran recortar las becas y dejar de crear universidades en las argentinas. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa de las pymes, porque son en definitiva las que tienen el derecho de seguir generando valor en la Argentina. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa del trabajo. No es con menos derechos. No es cortando el derecho a las vacaciones pagas o al aguinaldo que la Argentina va a crecer. Tenemos que pagar esa deuda de mejores salarios que este gobierno hoy tiene y ese compromiso lo vamos a recorrer.

Por eso te pido que el domingo vayas a votar en defensa propia y en defensa de la patria y que de acá al domingo transitemos en paz por 40 años de democracia que hemos vivido. Muchas gracias.