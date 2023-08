Elecciones 2023: ¿Qué pasará con el dólar el lunes después de las PASO?

El dólar blue se disparó durante las primeras dos semana de agosto y hay mucha expectativa a los que ocurra el próximo lunes tras las Elecciones PASO 2023, a definirse este domingo 13.

En la semana que pasó, el Banco Central cerró la jornada de ayer con ventas US$ 97 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), mientras que en el balance semanal dejó un saldo negativo de US$ 225 millones.

El dólar agro aportó liquidaciones por US$ 153 millones, mientras que en los últimos cinco días los ingresos del PIE sumaron US$ 513 millones.

“En la semana, el BCRA totalizó ventas por US$225 millones y el acumulado del mes se redujo ahora a US$ 140 millones de compras netas en el mercado", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El resultado de hoy se da dentro de las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para fortalecer las reservas, al aumentar de $300 a $340 el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de economías regionales hasta el 31 de agosto, a través del decreto 378/2023 publicado en el Boletín Oficial.

La norma modificó la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) que se lanzó a principios de abril, como una forma de mejorar los ingresos fiscales afectados por la sequía.

En lo referido al tipo de cambio, el dólar minorista cerró hoy a $300 promedio, con un incremento de $1,19 respecto al último registro, y así marcó un avance semanal de $7,80, equivalente a una suba de 2,66%.

Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal cerró con un incremento de cuatro pesos, a $606 por unidad, con lo que en los últimos cinco días marcó un avance de $34.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cede 0,4%, a $596,05; mientras que el MEP gana 2,3%, a $542,27.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un incremento de $1,15 respecto al cierre previo, en un promedio de $287,35, mientras que en la semana mostró un incremento acumulado de $8 (+2,86%).

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $511,35, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 25%-, cotizó a $584,40.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 477 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 64 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 1.226 millones.

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO TRAS LAS PASO 2023

En el Ministerio de Economía comandado por el candidato Sergio Massa hay una lista de medidas que, casi independientemente del resultado de mañana, deberá tomar el Gobierno. Una de ellas, y la menos simpática, es volver a desdoblar el mercado cambiario en forma más acelerada. Massa tiene sobre la mesa la idea de volver a encarecer importaciones, vía un aumento del impuesto País. El plan sería que ese tributo sea generalizado y no sólo, como hasta ahora, para algunos sectores. La decisión tiene varias explicaciones: una, el Fondo no va a aprobar el acuerdo con la Argentina si Massa no avanza para profundizar ese camino y la imperiosa necesidad de detener la sangría de reservas vía el desbalance entre exportaciones e importaciones.

QUE PASARÁ CON EL DÓLAR TRAS LAS ELECCIONES PASO 2023

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió -en una nota en La Nación- a cuáles son los escenarios más probables para el dólar oficial, el blue y el Merval el día lunes post elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en base a lo que es más factible que pase con la votación del domingo.

El analista dijo que, si hoy hay que tomar una decisión, hay que hacerla bajo la suposición de que “Juntos por el Cambio le gana al oficialismo y Javier Milei queda tercero con el 15-20% de los votos”. “¿Por qué la gente tiene cuco si se da este resultado? Porque trasplanta mal lo que pasó en 2019 cuando los encuestadores daban empate y Alberto Fernández ganó por 17 puntos y salimos todos a comprar dólares. Si el domingo tenemos un resultado contundente de Juntos por el Cambio, lo más probable es que hagan un mejor gobierno que este. Entonces, ¿por qué saldrías rajando a comprar dólares? Con lo cual no puedo descartar que el lunes el dólar (blue) caiga en términos absolutos”, anticipó.