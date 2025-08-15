Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

El Mundo |Expectativa mundial por el cara a cara que mantendrán

Trump presiona a Putin: “Si la reunión es mala me voy a casa”

El presidente de EE UU anticipó que su encuentro con el líder ruso en Alaska podría fracasar y puso condiciones para avanzar hacia un acuerdo por la guerra en Ucrania

Trump presiona a Putin: "Si la reunión es mala me voy a casa"

Donald Trump y Vladimir Putin estarán hoy cara a cara / AFP

15 de Agosto de 2025 | 02:44
Edición impresa

Camino al esperado encuentro que hoy mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, la tensión política y mediática escala a ambos lados del Atlántico. El presidente estadounidense lanzó una advertencia directa: si la conversación no produce resultados concretos, dará por terminada la ronda de contactos. “Si la reunión es mala, no llamaré a nadie; me voy a casa... Pero si es buena, llamaré al presidente Zelenski y a los líderes europeos”, declaró.

El objetivo formal de la cumbre es explorar vías para poner fin a la guerra en Ucrania, que ya se extiende por más de tres años. Sin embargo, Trump le puso cifras a la incertidumbre: “Hay un 25% de probabilidades de que no sea un éxito”, afirmó. Según dijo, la reunión es apenas “el primer movimiento de un partido de ajedrez” que podría preparar el terreno para una segunda cita, esta vez tripartita con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Advertencias y condiciones

El miércoles, Trump sostuvo una videoconferencia con líderes europeos y con Zelenski, en la que se le remarcó que ninguna decisión sobre Ucrania puede tomarse sin Kiev, especialmente en lo referido a la cesión de territorios ocupados por Rusia. El republicano admitió que discutirá con Putin “concesiones sobre fronteras y territorios”, un punto sensible que genera preocupación en la OTAN.

Además, el mandatario norteamericano dejó claro que, si la reunión fracasa, está dispuesto a endurecer la presión sobre Moscú. “Sí, impondría más sanciones si no se resuelve”, dijo en referencia a la guerra.

Trump aseguró que percibe en Putin una disposición inédita a negociar. “Creo que ahora está convencido de que va a llegar a un acuerdo. Lo sabré muy pronto”, comentó. En ese sentido, mencionó que se evalúan “tres lugares diferentes” para una eventual reunión a tres bandas con Zelenski, incluyendo la posibilidad de permanecer en Alaska.

Desde Moscú, el Kremlin bajó el tono a las expectativas. El portavoz Dmitri Peskov adelantó que en Alaska no se firmará ningún documento y que no hay borradores preparados. “Se abordarán los asuntos más complejos, incluyendo la solución ucraniana, pero no hay nada listo para ser rubricado”, afirmó. También confirmó que se tocará el tema de un posible canje de territorios, aunque lo definió como “un asunto muy complejo y multifacético”.

El formato de la cumbre

Fuentes estadounidenses señalaron que la sesión de hoy comenzará con una reunión a solas entre Trump y Putin, seguida de un encuentro ampliado con sus principales asesores. Al finalizar, ambos líderes darán una conferencia de prensa conjunta para explicar los “acuerdos y entendimientos” alcanzados, si los hubiera.

La Casa Blanca había minimizado el encuentro a principios de semana, describiéndolo como un “ejercicio de escucha”. Pero las declaraciones de Trump en las últimas horas elevaron la presión sobre el resultado. Entre las dudas sobre concesiones territoriales, las advertencias de sanciones y la promesa de llamar —o no— a Zelenski y los europeos, la cita de Alaska se presenta como un capítulo clave en el tablero geopolítico de la guerra en Ucrania.

 

