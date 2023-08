Más advertencias de JxC a Macri por Javier Milei

Lejos de resolver la interna de Juntos por el Cambio (JxC), el triunfo de Javier Milei como el candidato más votado en las PASO agitó las aguas en la coalición opositora. Más aún luego de que el expresidente, Mauricio Macri, le dedicara profusos elogios al libertario, que redobló la apuesta proponiendo al fundador del PRO como funcionario en un eventual gobierno suyo. Ese coqueteo recíproco, por caso, fue una de las razones que llevaron a Elisa Carrió a renunciar a su postulación como legisladora del Parlasur. Y tras esa decisión, Maximiliano Ferraro, titular del partido que lidera “Lilita”, advirtió ayer que “el proyecto” de JxC para las elecciones de octubre “es incompatible con especulaciones o ambivalencias personales”.

Fue una alusión indirecta al mutuo acercamiento que tuvieron tras las PASO Macri y Milei.

“Trabajar por este proyecto es incompatible con especulaciones o ambivalencias personales. Debemos focalizarnos en sumar y representar a la mayor cantidad de argentinos para ganar en octubre y hacer un cambio profundo y duradero, que saque a la Argentina adelante”, publicó Ferraro en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido, el presidente de la CC, uno de los partidos que integra JxC y que apoyaba la precandidatura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió en su mensaje “fortalecer la unidad, pluralidad y propuesta” de la coalición opositora.

“Integrar equipos, acompañar y trabajar por la candidatura presidencial de Patricia Bullrich”, agregó, y remarcó que será la elección “más trascendental de estos 40 años de democracia”.

Ferraro se refirió así a la buena relación que mantienen Milei y Macri, quienes lo volvieron a exhibir públicamente en los últimos días.

El fundador del PRO había calificado al diputado liberal y a “los libertarios” como “parte del cambio”, e indicó que comenzó “una nueva era de relaciones políticas afectivas y correctas” entre La Libertad Avanza y JxC.

Milei agradeció esos elogios con una propuesta que cayó como una bomba en Juntos por el Cambio. Dijo que si es elegido presidente, Macri tendría “un rol destacado como representante de Argentina”, ya que “es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados”.

Rápidamente, Macri se vio en la obligación de enviar (con un video en Twitter) señales de respaldo a la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, quien también tuvo que aclarar en una entrevista: “Mauricio Macri es de JxC, es del PRO”.

Además de resaltar que el fundador del PRO “no va a ir a un gobierno” de Milei, Bullrich detalló qué rol le daría a Macri en caso de que ella sea Presidenta.

“Mauricio no es una persona para ir a un cargo público. Sin duda es una persona que te aporta un montón. Siempre es bueno tener alguien como Mauricio con quien hablar y decirle ‘tengo tal problema, ¿cómo lo ves?’”, explicó la cofundadora del PRO, y agregó que sería “una persona de consulta” porque “fue Presidente, estuvo en el sillón, y nosotros no”.

La palabra de un exministro

Sin embargo, las palabras de la exministra de Seguridad no alcanzaron para aplacar el ruido interno.

Ayer, además de Ferraro, el exministro de Economía de Macri, Alfonso Prat Gay, cuestionó al exmandatario, al que acusó de no haber sido “neutral en la interna” entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y de “coquetear” con Milei camino a las generales del 22 de octubre.

“En esta discusión, Macri tiene un rol importante para jugar. Dijo que iba a ser neutral en la interna y no lo fue, y ahora resulta que no solo no fue neutral sino que ahora está siendo neutral en la general”, protestó el exfuncionario durante una entrevista televisiva, y agregó: “Hay una especie de coqueteo con Milei que confunde mucho al votante”.

Además, Prat Gay reconoció en Juntos por el Cambio “una doble dificultad”, por un lado, la interna que “fue muy intensa y bajó la intención de gobernabilidad” y por otro, “la falta de explicaciones respecto al plan de gobierno”.

Según precisó, el error de Patricia Bullrich es no presentar a sus equipos. “No se sabe quién sería su ministro de Economía, debería empezar a mostrar el equipo y mostrar la secuencia”, reclamó.

“Massa es ministro y presidente en ejercicio, no puede explicar qué hará porque debería estar haciéndolo ahora. Juntos por el Cambio es el que debe explicar y tiene una doble dificultad. Si no lo podés explicar, la gente va por lo nuevo”, sostuvo.

En ese sentido, el exministro de Economía calificó al fundador de La Libertad Avanza como la representación de “lo nuevo”, y marcó una serie de contradicciones en su plan de Gobierno. “Las dudas de la dolarización están en el equipo de Milei. Integrantes de los que participaron de la reunión con el FMI dudan de la propuesta de dolarizar”, enfatizó.

“Los que decían que iban a dolarizar el primer día, ahora dicen que será en dos o tres años. Las dudas y disidencias son internas y eso empieza a verse”, añadió.

Por otro lado, Prat Gay analizó que “Milei dice que se puede hacer lo que no se puede hacer, salvo que le pida a Xi Jinping que le preste los yuanes para poder dolarizar, pero esta misma semana dijo que no iba a comerciar con China porque son comunistas. Entonces la confusión es total” porque “por un lado dice que va a dolarizar sin dólares, y por otro, que eso va a generar que un político argentino no se endeude más, pero arranca endeudándose por 40 mil millones de dólares. Ellos se han corrido, ya no dicen más que lo van a hacer en los primeros días”.

No obstante, Prat Gay insistió en que “Milei se presenta y representa lo nuevo”, y eso atrae a un sector del electorado por ser la novedad. “Si sos lo nuevo no tenés que explicar nada, proponés sin explicar, pero se enriendan ellos mismos porque es complejo lo que hay que hacer”, concluyó.

