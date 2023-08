Los astros como excusa para la toma de decisiones

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Rosalía y Rauw Alejandro, y hasta los recién enamorados Coco Sily y Caramelito Carrizo anunciaron el final de sus relaciones y revolucionaron a sus fans que no conformes con las explicaciones de los propios protagonistas salieron a buscar otros motivos.

Fue en ese afán de encontrar algún otro por qué, más allá del aparente fin del amor entre estas personas, que comenzaron a aparecer todo tipo de teorías como la intromisión de terceros en discordia o las dificultades al ensamblar las familias. Hasta ahí nada extraño, pero otra idea comenzó a filtrarse en las conversaciones de las redes sociales y a ganar cada vez más fuerza. Una teoría que serviría para explicar todas las rupturas que hubo en el último tiempo como las del Kun Agüero y su -ahora ex- Sofía Calzetti o Ricky Martín y Jwan Yosef, y que abarcaría mucho más que lo que pudiera pasar entre dos personas: la influencia de los astros en la vida cotidiana.

Según la astrología en este momento se esta llevando a cabo un proceso conocido como “venus retrogrado” y tal como plantea esta disciplina sería el detonante de grandes cambios.

¿Pero de que se habla cuando se refieren a esto? Para empezar hay que dejar en claro que no es que “el planeta retrocede, sino que se lo denomina de esta manera debido a que por una cuestión de velocidades hay momentos en que los planetas se mueven en su órbita de tal manera que parece que van hacia atrás”, explicó a EL DIA la astróloga holística, Claudina Mostradamus y esta “retrogradación tiene que ver con revisar, rever, reexaminar, como un volver hacia atrás, hacer una retrospectiva sobre algo”, detalló.

“La retrogradación tiene que ver con revisar, rever, reexaminar, un volver hacia atrás”

En ese sentido como Venus está asociado con “el amor, con el complemento, con la apertura, con la valoración y con la autovaloración, muchos lo ligan a los vínculos amorosos. Es por eso que siempre se dice que cuando Venus está retrogrado hay muchas parejas que se separan”, señaló.

Pero no debe hacerse una lectura tan lineal, “no es que por este motivo va a haber sí o sí una ruptura, puede significar el regreso de algún ex, durante Venus retrogrado se puede dar un reencuentro con esa persona, pero va a ser simplemente para poder llevar el aprendizaje total de esa pareja”, señaló.

LA EXCUSA PERFECTA

Determinar si este impacto es real es prácticamente imposible. Pero a eso se le deben sumar dos factores externos a la astrología, pero que impactan de lleno en esto: la sugestión de las personas y la búsqueda permanente de justificar ciertas acciones.

“Me ha pasado de que vienen a una tirada de cartas y me dicen ‘engañé a mi novio por esto’. Entonces se están aprovechando de estos fenómenos, lo usan como una excusa para animarse a hacer cosas que siempre tuvieron ganas de hacer”, expresó Victoria, una tarotista platense.

Casos como ese, escuchan todos los días y se lo adjudican completamente a la viralización del tema. Es que gracias a su popularidad de la astrología, en el último tiempo se habla mucho de la retrogradación de los astros en las redes, al punto de que se puede ver como le atribuyen cualquier acontecimiento que salga de lo esperado a este fenómeno.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se separaron tras meses de romance

Para Claudina esta tendencia a incorporar de manera tan natural estos procesos a la conversación cotidiana tiene que ver con que “en los últimos años ha habido un boom de la astrología, se puede ver en las redes sociales, hay muchas páginas de astrología, muchos astrólogos que tenemos cuentas de Instagram, Twitter y Tiktok y para mantenerlas es necesario llenarlas con información”, sostuvo la especialista. Pero para ella ese no es el mejor aspecto a resaltar de la astrología por lo que “yo no le doy mucha bola a eso, pero bueno depende de cada uno” aseguró y agregó: “El tema de Mercurio Retrógrado a la gente le encanta porque es la excusa perfecta para no hacer cosas o para que todo salga mal”.

LA VIDA ADAPTADA A LOS ASTROS

“Cuando los planetas retrogradan, son momentos muy internos y apropiados para revisar cosas” sostuvo Yamila una joven de la ciudad que desde hace años se interiorizo en el mundo de la astrología y las terapias holísticas.

Si bien en este momento es Venus el que está retrogradando, a partir del 22 de agosto lo va a hacer Mercurio, por lo que -siempre para estas disciplinas- se espera un fuerte movimiento. “Yo a Mercurio le tengo más respeto, porque me pasaron muchas casos cada vez que estuvo retrogrado”, aseguro la joven y agregó “se me rompió el celular, se me borraron cosas, perdí un pen drive con la tesis, entonces en esas fechas intento tener mucho más cuidado”.

“Cuando Venus está retrogrado me meto para adentro, reviso vínculos, me cuido a mi misma”

Pero además de ocuparse de estas cosas “intento ser clara con la comunicación, especialmente con los vínculos que me importan porque es un momento propicio para que algo se malinterprete. Hay que estar en todos los detalles, tanto de las relaciones sentimentales como en las laborales, si firmo un contrato o hago algún acuerdo trato de chequear todo dos veces”, manifestó Yamila.

“En cambio cuando Venus está retrogrado me meto para adentro, reviso vínculos, situaciones, veo como me cuido a mi misma, como me alimento que tipo de vida llevo y trato de no dejarme llevar por los impulsos”, relató e ilustró: “por ejemplo, la semana pasada iba a ir a teñirme el pelo, pero no me dejé llevar por el impulso, no es una fecha recomendable para cambios de los que después me pueda arrepentir”.

Como el caso de Yamila hay muchos, sobretodo de aquellos que aprovechan esto para excusarse y animarse a actuar como en verdad lo desean. Por lo que comprobar que hay de cierto detrás de esto pasa a ser anecdótico cuando hay gente que actualmente rige su vida a través de estas disciplinas.

Rosalía y Rauw Alejandro sorprendieron a sus fans con su ruptura