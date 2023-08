Colegios advierten por el desfasaje entre aranceles y aumentos de sueldos

Se agudiza el desfasaje entre las subas de aranceles en colegios privados con subsidio en la Provincia y los aumentos salariales para docentes y la inflación. Esta situación está provocando una crisis en distintos establecimientos educativos del sector que están con problemas para sostener el proyecto pedagógico, indicaron en una de las principales asociaciones de colegios privados bonaerenses.

Según plantearon en la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), “es complejo el escenario en el que estamos parados. Cuando se implementó Precios Justos nos opusimos y fuimos la única entidad que lo hizo en ese momento. Este programa terminó en julio pasado, pero en el transcurso de los meses ha generado problemas en los colegios con subvención estatal. Esa propuesta no se pudo mantener porque la pauta de aumento fue muy inferior a la inflación que se registró en este tiempo y a las subas salariales”.

Según explicó el vicepresidente de Aiepba, Martín Rozas, “desde el año pasado que veníamos quedando 17 por ciento abajo de los sueldos salariales. Hasta el momento los sueldos docentes han subido un 76 por ciento de febrero a agosto y a pesar de las subas avaladas para agosto para los colegios subsidiados, del 18 por ciento, seguimos estando abajo de manera interanual en uno 24 por ciento”.

“De esta forma estamos ante un desafío difícil. No se pueden armar esquemas de trabajo, de inversiones de manera mensual, bimestral o trimestral. Se ve afectado los procesos educativos de cada escuela. No se puede saber cuánto se puede reinvertir, no se puede calcular si se pueden hacer reformas edilicias”, agregó el directivo en declaraciones periodísticas.

También entienden en la asociación que las familias también están ante una situación compleja. “La morosidad empieza a aumentar. Estamos en una coyuntura difícil. En ese contexto tratamos de mantener los canales abiertos, adecuando los aranceles para que las escuelas no se vean tan perjudicadas”, indicaron..