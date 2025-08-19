Ya está la fecha de pago del IPS de jubilaciones y pensiones

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que ya está el cronograma de pago de jubilaciones y pensiones de agosto.
Las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de agosto los días jueves 28 y viernes 29 de este mes.
El cronograma es el siguiente:
Jueves 28 de agosto: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. ● Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Viernes 29 de agosto: ● Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.
Ambas fechas corresponden a quienes cobran por ventanilla como para quienes perciben sus haberes mediante las tarjetas de débito.
El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de septiembre de 2025.
Por otra parte, Anses informó que sigue el pago de jubilaciones y pensiones de agosto.
Hoy cobran quienes perciben haberes que no superen el haber mínimo y tienen DNI terminado en 7.
DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto
DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto.
En tantol el cronogarma de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo es el siguiente:
DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto.
DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto.
DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto.
DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto.
DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto.
De acuerdo a la Resolución 278/2025, publicada en el Boletín Oficial, las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentaron un 1,62 por ciento este mes, correspondiente al dato de la inflación de mayo que analizó el INDEC
Según informó Anses, la jubilación mínima es de 384.305,37 pesos (314.305,37 del haber actualizado más los 70.000 pesos del bono adicional).
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): 321.444,30 pesos (251.444,30 pesos del haber actualizado más los 70.000 pesos del bono adicional).
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: 290.013,76 pesos (220.013,76 pesos del haber actualizado más los 70.000 pesos del bono adicional)
La jubilación máxima pasó este mes de 2.081.261,17 pesos a 2.114.977,6 pesos.
