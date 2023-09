Massa prometió compensar a los gobernadores y guiños a radicales

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, compartió ayer un acto con los gobernadores del Norte del país, entre ellos los radicales de Jujuy, Gerardo Morales (quien a su vez es el titular de la UCR), y de Corrientes, Gustavo Valdés. En ese marco, anunció que, en caso de ganar las elecciones, convocará a “un gobierno de unidad nacional”, que incluiría funcionarios de otras fuerzas políticas.

Del acto en Salta participaron, además de Morales y Valdés, los oficialistas Juan Manzur (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Julio Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).

Los mandatarios provinciales y el titular del Palacio de Hacienda firmaron acuerdos en los que el Estado nacional avalará las inversiones acordadas por las provincias con el sector privado para el desarrollo de proyectos de generación de electricidad en base a fuentes renovables.

“Quiero agradecer este gesto enorme, invalorable de estos gobernadores del Norte que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias”, destacó el ministro.

Y luego, el mensaje clave: “Les pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos”.

El guiño de Massa a los gobernadores no peronistas, invitándolos a formar parte de un eventual gobierno suyo, llegó en la semana en que Mauricio Macri y los radicales de Evolución se cruzaron por la sanción de la eliminación del Impuesto a las Ganancias. El expresidente advirtió que “el populismo es muy contagioso” y desde la línea interna que lidera Martín Lousteau lo tacharon de “irrespetuoso”.

Fue en ese escenario de plena campaña que el funcionario oficialista le dedicó otro gesto a los gobernadores. Les prometió coparticipar el Impuesto al Cheque y el Impuesto dólar PAIS, con el objetivo de “cuidar las cuentas de las provincias”.

“Vamos a incorporar como una adenda a la presentación del presupuesto, un mecanismo de coparticipación de parte del impuesto al cheque y parte del impuesto país para cuidar las cuentas de las provincias”, remarcó Massa.

La iniciativa que puso sobre la mesa el ministro se dio luego de que el proyecto de la suba del mínimo no imponible de Ganancias lograron dictamen en el Senado y quedara a un paso de la votación, instancia para la cual el oficialismo buscará negociar para alcanzar el número deseado.

“Valoro enormemente el trabajo que cada uno de estos gobernadores, sin importar el color político, han hecho para que tengamos energía de biomasa a través de la industria forestal en Corrientes, para que tengamos energía solar a través del desarrollo de enormes parques en La Rioja, en Jujuy y en otras provincias del norte argentino”, subrayó sobre el final el funcionario y le agradeció a los mandatarios provinciales “porque no hay nada más maravilloso que saber que cada uno de los que vivimos acá, si mañana volviéramos a nacer, volveríamos a elegir la Argentina y la provincia del norte para vivir y desarrollarnos”.