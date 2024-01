Ley Omnibus, minuto a minuto.- Espert: "No dialogues y con la izquierda menos"

12:13hs.

Torrendell: “No hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers”

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, aseguró que "no hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers" en la educación pública, al tiempo que sostuvo que en cuanto al financiamiento de este año "la idea es poder ir acompañando la pauta de la inflación".

"No hay ninguna política encaminada hacia un sistema de voucher", subrayó Torrendell, luego de una consulta de la oposición en el plenario que discute la Ley Omnibus.

Sobre el financiamiento educativo, dado que se prorrogó el presupuesto 2023, el secretario expresó que "no hay ninguna evidencia científica de que se está desarrollando una política de retaceo en el financiamiento universitario en ninguna de sus partidas".

"La idea es poder ir acompañando la pauta de la inflación, en la lógica de que es un momento de crisis uno tiene que hacer los ajustes que se correspondan, pero no en educación", indicó.

11:45hs.

"No dialogues y con la izquierda menos"

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, se expresaba en el plenario de comisiones sobre los cuestionamiento que la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, había formulado en contra de las evaluaciones finales en el nivel secundario.

En ese contexto, el funcionario le dijo que a la legisladora que "me gustaría viajar con usted a China y a Cuba para ver qué se hace con la evaluación y los exámenes", y agregó que "el marxismo ha sido muy selectivo en las lógicas de planeamiento educativo".

En un momento, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, se acercó y le dijo por lo bajo a Torrendell: "No dialogues, vos contestá las preguntas, porque si no, no terminás más. Y con la izquierda menos".

11:04hs.

La oposición cargó contra Espert por su actuación en el plenario: “Es un provocador serial”

Referentes de distintos bloques de la oposición apuntaron contra el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, por el comportamiento que tuvo durante los plenarios que abordan la ley ómnibus y que derivaron en fuertes cruces con varios diputados.

Tras altercados con Myriam Bregman, Santiago Cafiero y Nicolás del Caño, el jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, cuestionó a Espert, lo responsabilizó por los problemas de convivencia en el plenario y lo tildó de "provocador serial" y "maleducado".

"José Luis Espert es un maleducado, no dejó a lo largo de todo el día de provocar, de generar situaciones de mucha tensión. Cuando el presidente de la Comisión de Legislación General estuvo a cargo nunca hubo dificultades. El problema en el funcionamiento del plenario se llama José Luis Espert. Se deberían dar cuenta las autoridades que cambia el clima cuando Espert se sienta en la presidencia. Es un provocador serial y un maleducado", resaltó.

A su turno, Bregman lo consideró "machista" por decirle despectivamente "copito de nieve".

"Es una vergüenza insostenible que esa persona esté al mando de la comisión, agrede a todos los de la oposición. A mí me trata de una manera… Aunque parece gracioso la violencia de género no es graciosa para las mujeres", enfatizó la diputada del Frente de Izquierda.

10:35hs.

Torrendell rechazó que se promueva la educación en casa: “Muestran gran capacidad de imaginación”

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, rechazó que la Ley Omnibus promueva que las familias eduquen a los niños en sus casas, y consideró que quienes interpretaron eso del articulado “muestran gran capacidad de imaginación”.

Luego de que se dieran críticas por la posibilidad que el Gobierno habilitara la posibilidad de la educación en casa, como ocurre en otros países del mundo, el funcionario aclaró: "La educación presencial es clave pero debe estar integrada con el entorno tecnológico y hay experiencias positivas donde se complementa la presencialidad con instancias de educación virtual".

"Se ha hablado de homeschooling, cosas rarísimas, que no se como se derivan de la relación del artículo, muestran gran capacidad de imaginación", cuestionó Torrendell.

Según sostuvo, "el artículo es claro que se quiere promover una educación presencial, que pueda incluir instancias virtuales que enriquezcan" al alumno.

10:20hs.

La agenda de la tercera jornada

Según señalaron fuentes parlamentarias, el cronograma inicial contiene entre las 9hs. y las 10hs. al secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Entre las 10hs. y las 11hs., el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, y entre las 11hs. y las 12hs., el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

En tanto, a partir de las 14hs. y entre las 16hs. expondrá el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

9:50hs.

Bregman: “Luis Caputo no puede hacer discursos por televisión y no venir a dar la cara”

La jefa del bloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, insistió en que el ministro de Economía, Luis Caputo, debe participar de las exposición sobre la ley ómnibus en el Congreso.

"Luis Caputo no puede hacer discursos por televisión y no venir a dar la cara", subrayó la legisladora al inicio de la tercera jornada de debate.

"No puede continuar este debate sin ese fantasma que no se sabe qué cargo tiene pero escribe todo", dijo Bregman sobre el asesor presidencial Federico Sturzenegger.

La Cámara de Diputados discute por tercera jornada consecutiva la ley ómnibus que presentó el gobierno del presidente Javier Milei.

En un plenario de tres comisiones exponen los secretarios de Educación, Carlos Torrendell, el de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, y de Cultura, Leonardo Cifelli.

El encuentro comenzó a las 9:30hs., con la alocución de Torrendel.

La oposición volvió a solicitar la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del asesor presidencial Federico Sturzenegger.

Además, los distintos bloques de la oposición reclamaron que se convoquen a los sectores afectados por la ley a exponer en la comisión.