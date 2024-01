Fabián Rinaudo, explosivo: "Sentí que de Gimnasia me echaron"

El ex jugador de Gimnasia, Fabián Rinaudo, ya retirado del fútbol y radicado en su Armstrong natal (Santa Fe) habló de varios temas. "Estoy dedicado a la construcción y ya no juego más al fútbol", aunque si recordó con cariño su último paso en la liga local de su ciudad.

En una entrevista en La Redonda, "Fito" se refirió a Gimnasia y algún llamado para un último paso por el Lobo. "Nadie me dijo nada de esta dirigencia, aunque cuando ellos no estaban aún en el club si me escribían".

"En su momento lo llamé Gabriel (Pellegrino) cuando estaba Pipo Gorosito hablé con ambos pero uno me decía una cosa y el otro otra", lanzó.

"Parte de la no renovación en Rosario Central, que la tenía en la mesa, era volver a Gimnasia, a mí lugar el cual me había tenido que ir de una manera que no había sido buena. No te digo que me echaron, lo sentí así.

"Era inevitable, pero así fue. Si a tu representante le dicen que te tienen que sacar, no podés continuar. Pero era la misma dirigencia (por la anterior) que la que me fue a buscar", disparó.

"Mi último partido fue la final de la Copa Argentina. Si hay algo que me reprocho es no haber tenido la capacidad de gestionar esas emociones, enfrentamientos o diferencias", reflexionó.

"Es algo que hasta el día de hoy me lo sigo reprochando", agregó.