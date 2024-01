“Droga Zombie”: alarma la presencia del fentanilo en Argentina

Cualquiera que haya visto imágenes de los efectos que produce el fentanilo difícilmente las pueda olvidar: personas paralizadas en posiciones inverosímiles, como maniquíes rotos, desplomadas en mitad de la calle o vagando con la mirada perdida presas de una extrema delgadez... Por su alto poder adictivo, este opiáceo sintético capaz de matar con dosis inusitadamente pequeñas está haciendo estragos a nivel mundial.

Y Argentina podría no ser una excepción. Así lo puso de manifiesto el miércoles pasado la detención, en el barrio Villa Fraga de Chacarita, de una banda narco que tenía en su poder dosis de fentanilo listas para comercializar. Si bien no es la primera vez que se registra la presencia de esta droga en el país -hace dos años una partida de cocaína cortada con un derivado de ella causó una ola de muertes en el conurbano- el episodio lleva a suponer que no se trata de un caso aislado.

Lo cierto es que su detección encendió alarmas sobre su posible avance en el país y las consecuencias que podría tener. Una de las primeras voces en alzarse fue la del Defensor adjunto del Pueblo de la Provincia, Walter Martello, responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, para quien el hecho constituye una seria advertencia que no se debe desoír.

El fentanilo “emergió como una preocupación significativa en el ámbito de la salud pública, con un enorme impacto global. Si bien la situación más grave se registra en Norteamérica, la Argentina no es ajena. Es importante tener presente que este opioide sintético es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina”, advierte Martello, quien ayer difundió un informe sobre su peligrosidad.

Fabricado en laboratorios, el fentanilo es un opioide sintético que tiene un origen tanto farmacéutico como ilegal. Mientras que el primero es prescripto por médicos en dosis controladas para tratar dolores intensos -generalmente tras cirugías o en etapas avanzadas de cáncer-, el otro se produce sin controles y en concentraciones capaces de matar.

En 2022, luego de que la pandemia disparara su consumo a la velocidad de la luz, este opiáceo mató sólo en Estados Unidos a una 110 mil personas, más del doble que las bajas sufridas por ese país entre las guerras de Vietnam y Afganistán. No por nada las autoridades norteamericanas consideran al fentanilo la mayor amenaza a la seguridad interna que enfrentan hoy.

La letalidad del fentanilo que circula en forma ilícita se deben a su altísima potencia. Justamente por ella “con frecuencia se añade a otras drogas, lo que hace que se vuelvan más baratas, más potentes, más adictivas y más peligrosas”, explica Martello.

Como señala el Defensor adjunto, “Argentina experimentó un aumento en el uso de fentanilo, y el ingreso ilegal de esta droga a través de las fronteras representa un enorme desafío para las autoridades de nuestro país. Por eso, el control de los puntos de entrada y la colaboración internacional son esenciales para prevenir su propagación”.

Como señala un informe difundido ayer por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, la presencia de fentanilo en Argentina plantea por sus características serios retos, como lo son no sólo sus potentes efectos destructivos sino su rápida propagación.

“Algunos datos a tener en cuenta -señala el documento- es el cambio acelerado de las drogas sintéticas como el fentanilo: la producción barata, fácil y rápidas transformó radicalmente muchos mercados de drogas ilícitas”. Y esto se combina con su “constante innovación: los traficantes continúan innovando y la gama de drogas disponibles en el mercado es cada vez mayor”.

Se viene observando un “aumento sin freno” de ellas a nivel global . “La cifra acumulada en los últimos 15 años llegó a 1.184 nuevas sustancias. El último i informe elaborado por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas registra un aumento del 40% en el volumen de incautaciones de nuevas sustancias psicoactivas de origen sintético, respecto al año anterior”.

No menos determinante es, según el documento de la Defensoría, el factor “amplificación”. El fentanilo “es a menudo mezclado con otras drogas (metanfetamina, éxtasis, molly, entre otras), lo que amplifica el riesgo de muerte”

“La fácil síntesis química de esta sustancia permite su fabricación a gran escala, alimentando redes ilegales y dificultando los esfuerzos de control. De ahí que “la producción y el tráfico ilícito de fentanilo han generado una nueva dimensión en el crimen organizado”, advierte la Defensoría provincial.