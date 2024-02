“Nosotros tenemos que estar más allá del árbitro”

El empate no le dejó tan buenas sensaciones a Domínguez / Fotobaires

Eduardo Domínguez, a quien esta vez se le reclamó por los cambios con los que trató de romper la paridad, brindó las explicaciones correspondientes al término del partido que Estudiantes empató sin anotaciones contra Racing, en conferencia de prensa, y lo hizo con el estilo que lo caracteriza, sin llegar a los extremos.

El encargado de la conducción técnica del conjunto albirrojo que dejó dos puntos en UNO, por la tercera fecha de la Copa de la Liga, tras las victorias anteriores frente a Belgrano y Unión, habló con el periodismo pasada la medianoche, como lo establece el protocolo, después de Gustavo Costas, el entrenador de la Academia.

Domínguez, al explicar su comportamiento dentro del campo, manifestó que “es difícil estar adentro de la cancha... Sentí que podíamos generar mejores resoluciones”, y reconoció que “hay que seguir ajustando cosas de nuestro juego”.

Al destacar lo actuado por su equipo, consideró que “al rival lo hicimos hacer un desgaste físico muy grande, le llegamos con claridad, nos anularon goles... Siempre les digo a los jugadores que los entiendo porque hay que estar adentro”, y salió en su defensa expresando que “desde afuera parece más fácil”.

Domínguez valoró que “Estudiantes estuvo ágil” y cuando se le preguntó por la falta de gol, respondió que “no estamos contando con Guido (Carrillo), Javier (Correa) no tiene la suerte que necesita todo goleador, porque generó y lo hizo bien: un tiro en el travesaño, un gol anulado, un cabezazo... Y nos tenemos que acostumbrar a la falta de jugadores como Boselli y Rollheiser. Por eso buscamos jugadores con esas características para tener mayores variantes en ataque”.

En otro pasaje habló de “la interpretación del partido”, haciendo referencias puntuales a ciertos jugadores, y a continuación destacó que “tenemos que estar mejor equilibrados, mejor balanceados, para no sufrir contras como la que le permitió a Racing la llegada más profunda. Pero tenemos que tener paciencia”.

Al referirse a los cambios, el encargado de la conducción técnica de los albirrojos dijo que “buscamos darle frescura al ataque, interpretar los lugares por donde había que jugar, y sabiendo que eran jugadores de otras características. Pero a veces es la interpretación, tanto como es difícil entrar con el partido en trámite. Fue todo como forzado cuando llegaron los cambios y no pudimos”.

Cuando se refirió a la actuación de Nicolás Ramírez, dijo: “sobre la actuación del árbitro no voy a opinar... Si no ganamos no fue por el árbitro, sino por otras causas, y nosotros tenemos que estar más allá del árbitro”, sin entrar en los detalles de los dos goles anulados, la expulsión de Zaid Romero y algunos fallos sobre el final que merecieron reclamos, tanto adentro de la cancha como en las tribunas.