Mega DNU: el Gobierno calcula “130 o 135” diputados a favor y apunta contra un sector del radicalismo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó hoy que "hay más de 130 ó 135 diputados que tienen la voluntad de ir hacia adelante con el DNU", y acusó al senador radical Martín Lousteau de llevar a la Argentina "al borde de una guerra civil".

En diálogo para el programa "Si pasa, pasa" por Radio Rivadavia, el presidente de la Cámara de Diputados hizo énfasis en "ver cómo se logra salir adelante así, de una vez por todas, se dejan las políticas que tanto daño le hicieron a la Argentina y la tienen postrada".

"Llevamos casi 14 años sin crecer, sin que crezca el empleo formal y con el poder adquisitivo que se cayó a pedazos. Por eso, el DNU es una parte necesaria para salir de esta situación", remarcó Menem.

Con respecto a Lousteau, el diputado no se guardó críticas: "No me extraña de él. Fue empleado de Cristina Kirchner y llevó al país al borde de una guerra civil en 2009 con la 125". "Está pensando en su carrera política y se olvida de la gente que lo votó", indicó.

Por otra parte, en referencia a la posibilidad de que se caiga el DNU, Menem aclaró que "algunos puntos se pueden tratar por ley también", pero remarcó que "acá hay una manifiesta intención por parte de un sector de la política de entorpecer el avance y la transformación que va a terminar acotando o destruyendo una serie de kioscos".

"Se tienen herramientas y mecanismos para avanzar en el sentido que nos hemos propuesto, más allá de que vayan en contra de las medidas que presentamos. Se están removiendo las bases de la Argentina a las que hemos estado pegado tanto tiempo", señaló.

Menem afirmó que esto genera "mucho ruido y sinsabores en algunos sectores que estuvieron prendidos de la teta de la regulación, donde eran los amos y señores de algunos sectores de la economía".

"Todo esto que estamos haciendo genera cambios y transformaciones, pero obviamente provoca críticas de quienes están perdiendo lugares de privilegio", concluyó.

Lousteau se mantiene firme

Martín Lousteau, volvió a criticar hoy el DNU del presidente Javier Milei y aseguró que "no podría caminar por la calle" si hubiera votado a favor de la iniciativa en el Congreso porque no tendría "un solo motivo para justificarlo".

Lousteau se manifestó de esta manera en una reunión que mantuvo con dirigentes de la agrupación política universitaria Franja Morada, históricamente vinculada al radicalismo.

El legislador de la UCR aprovechó el encuentro para restarle importancia a los ataques que recibió en las redes sociales producto de su rechazo al decreto que impulsa el Gobierno nacional: "Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina", afirmó el líder del radicalismo.

En esa línea, el dirigente aseguró: "No me da miedo el gobierno, me da miedo que la sociedad tenga miedo y la única manera es que los argentinos vean que nosotros no tenemos miedo".

"No podría caminar por la calle si hubiese votado a favor en el Senado, porque no podría dar ni un solo motivo para justificarlo", consideró Lousteau en referencia a su voto negativo frente al DNU.

En relación a las críticas que recibió de un sector del arco político ante su decisión en el Congreso, el dirigente radical sostuvo que hay que "animarse a ser anti moda". "Si queremos honrar de verdad a nuestros próceres, tenemos que hacer lo que ellos harían en nuestro lugar", dijo.

Por otra parte, el referente de Evolución consideró que "la casta" son los que "tienen miedo de salir a la calle por votar". "En estos 40 años podemos rescatar la democracia porque (Raúl) Alfonsín la construyó sin atajos y sin miedos, eso que construyó Raúl hoy está en riesgo porque se ataca al que piensa distinto", subrayó.