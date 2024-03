Según datos el Indec, el nivel general del índice del costo de la construcción de febrero subió 254 por ciento respecto a los valores del mismo mes de 2023 y eso se refleja en una importante caída de las ventas de los insumos del sector que según sus referentes, alcanza el 15 por ciento.

Desde la Asociación Pymes de la Construcción (Apymeco), confirman este dato y argumentan que la explicación tiene que ver con que “se paró la obra pública tanto a nivel nacional como a provincial, que suelen ser los grandes motores del movimiento de la construcción en La Plata. Y el consumo de materiales en este sector se nota mucho. Pero además, la obra privada está muy parada desde diciembre, más que nada por expectativas respecto a la inflación y los precios”, indicó Matías Hernández, presidente de la asociación.

“La mayoría de las empresas de la asociación tienen obras paradas porque Provincia no paga certificados desde el año pasado. Y lo que es privado, está todo el mundo esperando porque no hay certezas. Están trabajando a un ritmo muy lento y sin arriesgarse para no perder”, agregó Hernández.

Si bien el presidente de Apymeco dijo que “los precios de los materiales de la construcción bajaron. Los nacionales sobre todo”. Un relevamiento realizado por este diario en varios corralones de la Ciudad reunió opiniones que van en otro sentido también.

“Los materiales siguen subiendo. El último aumento fue de un 12 por ciento. Y aunque en febrero y marzo las ventas siempre caen, pero no sabemos si ahora se debe al comienzo de clases o porque la gente ya no tiene la plata”, dijo Alejandro Guanzetti, empresario del sector de ventas de materiales de la construcción.

“Las ventas cayeron mucho, pero igualel último mes tuvimos subas de hasta un 20 %”

“Promociones de los bancos no tenemos, hacemos ofertas, le buscamos la vuelta para poder vender. Tenemos el problema de los aumentos de sueldos, por suerte no hemos reducido personal, estamos esperando que repunte la cosa y ver cómo nos manejamos. Sabíamos que iba a ser así y esto recién empezar. Tendremos paciencia. Lo que tendría que ayudarnos es una estabilidad económica y sin inflación para poder calcular bien los costos y estar cubiertos”, describió Guanzetti.

“En la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales y Construcción (Acimco), estamos todos más o menos igual, algunos necesitan más ventas que otros. Lo que nos asusta mucho son los aumentos en los impuestos. Estamos esperando que se acomoden las autoridades en la Municipalidad de La Plata a ver con quién nos contactamos para poder plantear nuestras problemáticas”, finalizó el empresario.

“Está todo frenado, las ventas cayeron mucho y las consultas también, porque tampoco se puede pagar en cuotas ya. Pero el último mes tuvimos subas de hasta un 20 por ciento, no es que la inactividad esté presionando para que bajen los precios, al menos por ahora”, comentaron desde un corralón de la periferia oeste de la Ciudad.

Para dar ejemplos, en el caso de la chapa, durante febrero se mantuvieron los mismos precios que en enero, mientras que, otros productos subieron hasta 12 por ciento y para este mes ya se registraron aumentos de entre el 10 y el 15 por ciento”.

Según las fuentes del sector consultadas, el ranking de los aumentos en el rubro de la construcción lo encabeza la categoría ascensores (39,9 por ciento) y artículos sanitarios de loza (28,4 por ciento). Luego le siguen: productos de hormigón y cemento (22,2 por ciento); griferías y llaves de paso (20,7 por ciento); cemento, cal y yeso (19 por ciento), productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica (16,8 por ciento), caños y accesorios de hierro (15,7 por ciento) y vidrios (15,5 por ciento).