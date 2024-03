Se extiende la modalidad de cortar calles por pozos

Ladrillos, tejas y arena que no llegan a tapar el pozo en 28 y 76 / EL DIA

Tal como hicieron vecinos de la zona de 13 entre 88 y 89 la semana pasada, ahora frentistas de Altos de San Lorenzo también acudieron a una medida drástica ante los problemas que genera una calle en mal estado: pusieron una especie de faja que impide el tránsito.

Según le contaron a este diario vecinos de las inmediaciones de 28 y 76, el problema en la calzada allí tiene más de tres años y sigue inalterable el enorme pozo sobre el que también tiraron escombros con la intención de morigerar sus efectos sobre los vehículos y la seguridad vial para quienes manejan o caminan por la cuadra.

“Es para que no pasen los camiones, los autos, porque hay un pozo gigante que se llenaba de agua los días de lluvia”, avisó una vecina que habló con este diario. Según recordó cerca estuvo de volcar un camión recolector de residuos al hundir las ruedas en el bache. “A partir de eso, los vecinos cortamos como pudimos”, dijo la mujer y aclaró que también pidieron ayuda en la delegación de Altos de San Lorenzo. “Vino, muy atento, pero no puede hacer nada porque `no tenemos dinero´ dice él” refirió la frentista sobre el encuentro con un funcionario de esa dependencia.

Los problemas por los baches se extienden por la zona, hacia 28 y 75, donde también tiran escombros. No obstante, denuncian que remises y taxis no ingresan en esas calles. Lo mismo, el camión de los residuos: tienen que acercar las bolsas a la esquina.

En 13 entre 88 y 89, la calzada está cortada por un bache y fue señalizado con bolsas de residuos.