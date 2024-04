Oscar Zago anticipó la ruptura del bloque oficialista en Diputados: "Veremos si hacemos un interbloque"

La remoción de Oscar Zago de la presidencia del bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA) lejos está de haber saldado diferencias. Todo lo contrario. A tal punto que el oficialismo se encamina a una ruptura en la Cámara baja.

Así lo hizo saber el propio Zago, quien ratificó que continuará en el espacio libertario aunque anticipó la posibilidad de conformar un interbloque. "Sigo perteneciendo al frente con mi partido", aseguró, pero de inmediato aclaró "se hará un bloque seguramente. Nos juntaremos con los diputados que tengo, con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, y veremos si vamos a hacer dentro del frente un interbloque. Podrá funcionar como el PRO u otros partidos políticos que tienen bloques e interbloques", planteó en declaraciones a Radio 10.

En ese marco, Zago sostuvo que "muchos estamos haciendo el esfuerzo que nos marca el Presidente y otros no". Durante la entrevista, Zago, quien fue reemplazado por Gabriel Bornoroni como titular del bloque libertario en Diputados a instancias del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dejó varias frases fuertes hacia el interior del espacio oficialista como "si nos vamos a cagar en todas las normas que hay y en las reglas, háganlo, conmigo no cuentan", "yo no manipulo a la gente y hay que cumplir la palabra", "algunos interpretan que la opinión del Presidenta es otra...que se hagan cargo o le mienten en algún caso a Milei".

Después de una jornada tensa para el oficialismo, que había comenzado con la desprolija designación de la legisladora Marcela Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político, Zago reconoció una pelea con Menem al indicar que "el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Me llevó eso hasta una pelea con el presidente de Diputados, dije que algunos diputados de la provincia de Buenos Aires no podían venir a las sesiones porque no les alcanza el dinero para venir".

"Es muy fácil hacer política con la plata ajena", agregó Zago, en lo que parece será otra jornada controvertida para el oficialismo puertas adentro.