Aumento del gas en La Plata: cómo afrontar el frío sin gastar de más, según expertos

Desde el mes pasado los usuarios empezaron a recibir las facturas de gas con la actualización de las tarifas que aprobó el gobierno nacional y con la llegada de los días más fríos, también aumentará el consumo de esta energía, lo que se reflejará además en las próximas boletas.

Frente a este escenario, este medio consultó a especialistas que indicaron de qué manera se puede ahorrar en el consumo de gas sin dejar de lado la seguridad.

Antes de ahorrar en dinero, los gasistas matriculados destacan que se debe invertir en prevención: “aconsejamos siempre que lo fundamental es que una persona idónea haga una revisión de los artefactos no tengan pérdidas y quemen bien. Eso además de garantizar el buen funcionamiento de cada aparato, verifica que no consuman de más y por ende se gaste más. Hay que invertir para tener seguridad”, dijo José Luis Carneiro, gasista matriculado y miembro de la Asociación de Matriculados en Gas, Plomeros, Sanitaristas y Afines del Gran La Plata (AS.MA.GA), quien agregó que un service de limpieza y revisión general cuesta entre 20 mil y 40 mil pesos, dependiendo de la cantidad de artefactos que se inspeccionen.

En cuanto a poder consumir menos y economizar la factura de gas, el gasista explicó que es primordial “calcular bien las dimensiones de los espacios y colocar estufas con las calorías correspondientes para el mismo. Existe una tabla, que puede consultarse en Internet, sobre qué potencia se necesita según los metros cuadrados”.

“Apagar el calefón o termotanque durante la noche y prenderlo unos 15 minutos de utilizarlo, sirve para reducir el consumo y además colabora con mayor vida útil del artefacto. Y también es una buena manera de restringir los gastos sin padecerlo”, recomendó el especialista.

Muchos usuarios dejan las estufas de los dormitorios en piloto durante todo el día y suben la temperatura una vez que se van a acostar. Para Carneiro, es mejor mantener el artefacto apagado, encenderlo en mínimo cuando se vuelve a la casa y bajarlo a piloto a la hora de dormir. “El calor que generan las tiro balanceado se mantiene bastante bien en las habitaciones, no es como con los aire acondicionados que no dejan el ambiente templado”, comentó el experto y resaltó que en las habitaciones deben colocarse sí o sí estufas de estas características ya que los gases que genera la combustión salen hacia el exterior de la vivienda y no se corre peligro de intoxicación por esa causa.

Respecto a la calefacción de los espacios más amplios, como pueden ser las salas de estar y comedores, que es donde más se habitan las casas durante el día, el especialista recomendó “no prender las hornallas de la cocina ni el horno para templar el ambiente porque se quema mucho oxígeno, más allá de que haya rejillas de ventilación”.

En ese sentido, aportó el dato de que si en ese espacio hay un aire acondicionado frio/calor, se puede prender la estufa en mínimo y “ayudar” con el aire caliente durante unos minutos para aclimatar el ambiente más rápido.

