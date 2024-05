Estudiantes miró de reojo del cruce entre The Strongest y Huachipato: cómo queda el Grupo C de la Copa Libertadores

En el marco de la fecha 5 del Grupo C de la Copa Libertadores, los socios, hinchas y el plantel de Estudiantes siguieron con atención los acontecimientos del partido que jugaron The Strongest de Bolivia y Huachipato de Chile en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

En la altura, a aproximadamente 3.800 metros sobre el nivel del mar, el elenco local avasalló y goleó 4 a 0 al equipo acerero con goles de los bolivianos Rodrigo Ramallo (33' PT) y Álvaro Quiroga (26' ST), el colombiano Michael Ortega (16' ST) y el ecuatoriano Brayan Angulo (46' ST), de penal.

Por su parte, a los 44 minutos del complemento, en la visita vio la roja el uruguayo Gonzalo Montes, tras recibir la segundo amarilla en el partido.

Respecto a la participación de futbolistas argentinos, en el Tigre del Altiplano fueron titulares el exfutbolista de Gimnasia, Maximiliano Caire; el ex Temperley, Luciano Ursino; el ex Newell's, Joel Amoroso; y el goleador Enrique Triverio. Del otro lado, en entre los negriazules estuvieron el ex Independiente Rivadavia, Renzo Malanca; y, en el banco: Sebastián Sáez, Julián Brea, quienes ingresaron en el segundo tiempo, e Imanol González.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Libertadores?

Con este resultado, The Strongest llegó a los 10 puntos, tras 3 victorias, un empate y una derrota en 5 partidos jugados, con lo que aseguró su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. En tanto, como escolta quedó Huachipato que, con 4 cotejos disputados, cuenta con 5 unidades producto de una victoria, 2 empates y una derrota.

Estudiantes figura como tercero en la tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Libertadores después de ganar un solo partido, empatar otro y perder 2 en 4 partidos jugados. En último término se ubica Gremio, con una victoria y 2 derrotas en 3 duelos disputados.