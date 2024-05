Diana Mondino minimizó el conflicto diplomático con España: "Es un tema interno" entre Milei y Sánchez

La canciller Diana Mondino aseguró que los ataques del presidente Javier Milei a su par español, Pedro Sánchez, "son un tema interno, político" que no debería afectar la relación entre ambos países.

"España es de una importancia monumental para la Argentina. Ahora hay un es un tema interno, político (entre Milei y Sánchez). Y eso es algo que no debería afectar el vínculo durante los próximos años", sostuvo la funcionaria.

Mondino admitió que le "sorprendió" la repercusión que tuvo el discurso de Milei en un acto en Madrid durante el último fin de semana, en donde cuestionó al mandatario español y a su esposa.

"Es una cuestión que me sorprendió, porque era un comentario en donde no se nombra a nadie en particular. No fue un agravio a España, ni siquiera un agravio a una persona. Pero cada uno interpreta lo que quiere", subrayó la ministra de Relaciones Exteriores, al disertar en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Por otra parte, defendió la relación comercial con China, al destacar: "Es nuestro segundo socio comercial y tiene una importancia que no podemos subestimar".

Además, dijo que nunca tuvo "un comentario duro" contra los chinos y destacó: "Tenemos la posibilidad de que hayan inversiones chinas que fueron suspendidas durante el Gobierno anterior".

También confió en que se pueda renovar el swap con ese país y garantizó que la Argentina "tiene que cumplir siempre con todos sus compromisos financieros".

Con relación al Mercosur, indicó que a ese bloque: "Le tenemos que dar una lustradita e incluir temas, porque no es solo la cuestión arancelaria. Hay muchos temas en los que hay que avanzar rápidamente para hacer la vida más fácil". Por último, admitió que tiene "la esperanza" de que se pueda concretar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.