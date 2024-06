La casa del horror: qué se sabe de la muerte del bebé de 2 meses en La Plata

¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué una criatura de tan solo dos meses de vida llegó a un hospital en La Plata con una fractura de cráneo, una costilla rota y otros traumatismos de no tan reciente data? ¿Qué situaciones se registraban puertas adentro en una vivienda de las calles 517 y 122, en Ringuelet, que se convirtió en escenario del horror?

El bebé falleció y hay varios familiares en la mira. El más comprometido es el padre, de 30 años, sobre quien pesa un pedido de detención como presunto autor del delito de “homicidio calificado por el vínculo”, que le formuló el fiscal Juan Mennucci y que ahora debe resolver el juez de garantías, Pablo Raele.

La madre, en tanto, de 17 años, quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que por ahora no convalidó ninguna medida restrictiva de su libertad ambulatoria.

El padre de la criatura es para la Justicia el autor del crimen / Web

El cuadro lo completan un abuelo y un tío de la víctima, de 56 y 21 años respectivamente, quienes pasaron por la comisaría de Tolosa en calidad de demorados, aunque, por el momento, quedaron al margen de cualquier requisitoria judicial.

En principio, de acuerdo a calificadas fuentes del caso, se sospecha de un contexto de violencia y vulnerabilidad familiar.

“Se juntan todas las interseccionalidades”, expresó un pesquisa con acceso al expediente.

Cabe destacar que por interseccionalidad se entiende las desigualdades sistémicas que se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales, como el género, la etnia y la clase social.

El mismo vocero reconoció que padre y madre del bebé “son medio hermanos”.

También que “vivía con su medio hermano y el padre de los dos en una relación aceptada”.

Incluso no se descarta que la chica pueda ser inimputable por su condición de salud mental. “Escucharía voces”, graficaron.

DUDAS

¿Se está en presencia de un homicidio? Por la petición del fiscal Mennucci pareciera que sí, pero el resultado de autopsia tuvo dos lecturas.

Por un lado, un informante comentó que “el estudio forense arrojó que no se identifican lesiones macroscópicas de violencia de interés médico legal”, pero otro aportó datos que sí vincularían claramente la muerte al trauma craneal.

Igualmente, la primera fuente conjeturó que “la fractura en costillas puede corresponder a la presión de las tareas de reanimación y el traumatismo de cráneo a una caída, que no se informó. No decimos que no lo hayan golpeado, decimos que se debe investigar muy a fondo la secuencia”.

El abuelo del bebé fue uno de los demorados por la Policía / Web

“En lo particular, mi inclino a un contexto grave y además, según comentaron los oficiales que tomaron parte del operativo, a nadie no se le caía una lágrima por lo que pasó. Es todo muy raro”, añadió.

El dato inicial sobre este terrible episodio llegó desde el Hospital Gutiérrez, cuando dio aviso del ingreso por guardia, el sábado cerca de las 19.30, de un bebé de dos meses, que fue llevado por el padre y que presentaba una fractura de cráneo y golpes de vieja data.

Si bien el reporte oficial refirió a una fractura en costilla, la temporalidad de esa lesión está en revisión.

En medio de un contexto crítico, se optó por la derivación de la criatura al Hospital de Niños, donde lamentablemente se produjo su deceso.

Cuando los detectives preguntaron por la presencia de familiares en el centro asistencial, indicaron que el padre del menor, al tomar conocimiento del fallecimiento, decidió retirarse del lugar.

Por eso mandaron móviles del Comando de Patrulla a la finca familiar, enclavada entre la traza de la Autopista, el Arroyo El Gato y el barrio El Mercadito, donde levantaron al padre, a la madre, al abuelo y al tío del bebé y los llevaron a la seccional de 1 entre 528 bis y 529.

Seguramente, habrá tareas de relevamiento probatorio, como la recepción de declaraciones testimoniales.

“El aporte de los vecinos de lo que pasaba dentro de esa casa, puede ser esencial”, mencionaron.

El tío de la víctima, de 21 años, también pasó por la comisaría / Web

La instrucción de la causa quedó en la seccional sexta, aunque es probable que personal de la DDI se haga cargo del trámite.

El hecho generó gran conmoción en la Ciudad y también un repudio generalizado en las redes sociales.

Precisamente, en su cuenta de Facebook, el padre del bebé muerto tenía una transcripción de un fragmento de la canción Vivencias de Super Yei: “Me quieren ver mal, pero no me voy a dejar. Mi corazón es de un guerrero. Así son las reglas del juego. Y el que las rompa va a pagar”.