Croacia quedó a un paso del Mundial luego de golear a Gibraltar

Croacia goleó por 3-0 a Gibraltar, en condición de local, en un partido correspondiente al Grupo L de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

Toni Fruk abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo para los dirigidos por Martin Erlić. En tanto, Luka Sučić y Martin Erlić sentenciaron el triunfo a los 33’ y 51’del complemento, respectivamente.

Con este resultado, los croatas quedaron lideres invictos de su zona con 16 puntos y con el objetivo de sellar su participación en la próxima Copa del Mundo, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, en la fecha FIFA de noviembre.

Con un partido mas disputado, los locales sacaron tres puntos de ventaja respecto a República Checa y quedaron al borde de la clasificación a la siguiente cita mundialista. Islas Feroe con 12 unidades, Montenegro con 6 y Gibraltar con 0, completan el Grupo L.

En tanto que Países Bajos aplastó a Finlandia por 4-0 en Ámsterdam y quedó a un paso de la clasificación al Mundial 2026 como líder invicto del Grupo G de las Eliminatorias de la UEFA.

Con este resultado, la selección de Ronald Koeman se consolidó en zona de acceso directo y podría sellar su boleto en noviembre, cuando enfrente a Polonia.

El equipo neerlandés resolvió el partido en apenas un cuarto de hora, debido a la intervención de Donyell Malen, quien abrió el marcador a los ocho minutos y Virgil van Dijk amplió de cabeza poco después.

Los resultados de la jornada de Eliminatorias UEFA: San Marino 0-4 Chipre; Islas Feroe 2-1 Rep. Checa; Escocia 2-1 Bielorrusia; Países Bajos 4-0 Finlandia; Rumania 1-0 Austria; Lituania 0-2 Polonia; Dinamarca 3-1 Grecia y Croacia 3-0 Gibraltar.