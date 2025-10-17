Otro sacudón por el escandaloso caso Epstein: el príncipe Andrés renunció a sus títulos y honores reales

Pese a la intervención del Tesoro de EE.UU, el dólar no cede: el oficial escapa a $1485 y el CCL supera los $1500
El príncipe Andrés de York, tercer hijo de la fallecida reina Isabel II, anunció su renuncia a todos sus títulos y cargos honoríficos en medio del resurgimiento del escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual de menores.
Según informó el Palacio de Buckingham en un comunicado oficial, la decisión fue adoptada de común acuerdo con el rey Carlos III. El anuncio coincide con la inminente publicación de un nuevo libro que retoma detalles sobre la estrecha relación del duque de York con Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos por pedofilia.
Andrés, de 65 años, exesposo de Sarah Ferguson y padre de las princesas Beatriz y Eugenia, ya se encontraba apartado de las actividades públicas desde hace varios años. Sin embargo, esta vez decidió abandonar por completo sus funciones y distinciones vinculadas a la Casa Real.
En una declaración personal, el príncipe aseguró haber tomado la decisión tras “consultarlo con la familia más cercana y lejana”, y explicó que su permanencia en la institución “distraía del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real”.
“Como siempre he hecho, antepongo mi deber con mi familia y mi país. No utilizaré mi título ni los honores que se me han concedido. Niego categóricamente las acusaciones contra mí”, expresó el duque, quien volvió a rechazar las denuncias de abuso sexual que pesan en su contra.
NOTA EN DESARROLLO
